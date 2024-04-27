У самолета, который летел из ЯНАО в Москву, обнаружили неисправность

Самолет авиакомпании «Газпром авиа», следовавший из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, сообщил об отказе метеолокатора в воздухе. Информацию передает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«При выполнении полета 27 апреля по маршруту на эшелоне FL360 экипаж сообщил об отказе метеолокатора. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения — Москва (Внуково). Посадка произошла в 13:28 благополучно. Самолет авиакомпании „Газпром авиа“ RRJ-95, RA-89048, рейс GZP292 Ноябрьск — Москва», — указано в сообщении.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку. Это случилось из-за заклинивших в воздухе шасси.
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Самолет авиакомпании «Газпром авиа», следовавший из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, сообщил об отказе метеолокатора в воздухе. Информацию передает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета 27 апреля по маршруту на эшелоне FL360 экипаж сообщил об отказе метеолокатора. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения — Москва (Внуково). Посадка произошла в 13:28 благополучно. Самолет авиакомпании „Газпром авиа“ RRJ-95, RA-89048, рейс GZP292 Ноябрьск — Москва», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку. Это случилось из-за заклинивших в воздухе шасси.