27 апреля 2024

У самолета, который летел из ЯНАО в Москву, обнаружили неисправность

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково. Пермь, utair, взлет самолета, авиация, авиасообщение, зимний аэропорт, самолеты на пероне
У самолета во время полета отказал метеолокатор Фото:

Самолет авиакомпании «Газпром авиа», следовавший из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, сообщил об отказе метеолокатора в воздухе. Информацию передает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«При выполнении полета 27 апреля по маршруту на эшелоне FL360 экипаж сообщил об отказе метеолокатора. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения — Москва (Внуково). Посадка произошла в 13:28 благополучно. Самолет авиакомпании „Газпром авиа“ RRJ-95, RA-89048, рейс GZP292 Ноябрьск — Москва», — указано в сообщении.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку. Это случилось из-за заклинивших в воздухе шасси.

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Самолет авиакомпании «Газпром авиа», следовавший из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, сообщил об отказе метеолокатора в воздухе. Информацию передает telegram-канал AVIAINCIDENT. «При выполнении полета 27 апреля по маршруту на эшелоне FL360 экипаж сообщил об отказе метеолокатора. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения — Москва (Внуково). Посадка произошла в 13:28 благополучно. Самолет авиакомпании „Газпром авиа“ RRJ-95, RA-89048, рейс GZP292 Ноябрьск — Москва», — указано в сообщении. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что самолет АН-12, вылетевший с аэродрома Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку. Это случилось из-за заклинивших в воздухе шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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