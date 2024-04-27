Челябинский губернатор поздравил боксера Худояна с победой на чемпионате Европы

28 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Худоян завоевал титул чемпиона Европы, с честью выступая под флагом России, отметил Текслер Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил боксера из Златоуста Эдмонда Худояна с победой на чемпионате Европы-2024, который прошел в сербском Белграде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «Эдмонд! От всей души поздравляю с блестящей победой!.. Горжусь большой победой и желаю вам уверенно двигаться дальше, к новым спортивным вершинам!» — отметил в своей поздравительной речи губернатор Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Чемпионат Европы-2024 проходил в сербском Белграде. Худоян одолел сильнейших соперников. Судьи отдали ему победу единогласным решением. Боксер из Златоуста прекрасно провел все бои, несмотря на то что перед полуфиналом получил серьезное рассечение над глазом. «Теперь вы не только пятикратный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира, но и по праву — чемпион Европы. И что особенно радует — этот титул вы завоевали, с честью выступая под флагом нашей страны», — добавил Текслер. Глава региона также поздравил с победой тренеров Худояна Виктора Фархутдинова, Радика Сайфулина и Артема Зайцева. К поздравлениям присоединился глава Златоуста Максим Пекарский. «Ждем нашего чемпиона и его тренеров Виктора Фархутдинова и Артема Зайцева домой! Спасибо всем, кто помогает ему добиваться таких результатов. В первую очередь, семье, в которой Эдмонд родился и вырос», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил боксера из Златоуста Эдмонда Худояна с победой на чемпионате Европы-2024, который прошел в сербском Белграде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства. «Эдмонд! От всей души поздравляю с блестящей победой!.. Горжусь большой победой и желаю вам уверенно двигаться дальше, к новым спортивным вершинам!» — отметил в своей поздравительной речи губернатор Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Чемпионат Европы-2024 проходил в сербском Белграде. Худоян одолел сильнейших соперников. Судьи отдали ему победу единогласным решением. Боксер из Златоуста прекрасно провел все бои, несмотря на то что перед полуфиналом получил серьезное рассечение над глазом. «Теперь вы не только пятикратный чемпион России и бронзовый призер чемпионата мира, но и по праву — чемпион Европы. И что особенно радует — этот титул вы завоевали, с честью выступая под флагом нашей страны», — добавил Текслер. Глава региона также поздравил с победой тренеров Худояна Виктора Фархутдинова, Радика Сайфулина и Артема Зайцева. К поздравлениям присоединился глава Златоуста Максим Пекарский. «Ждем нашего чемпиона и его тренеров Виктора Фархутдинова и Артема Зайцева домой! Спасибо всем, кто помогает ему добиваться таких результатов. В первую очередь, семье, в которой Эдмонд родился и вырос», — написал Пекарский в своем telegram-канале.