Уровень воды в реке Ишим стремительно растет

28 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В районе Ишима уровень воды повысился на шесть сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень воды в реках Тюменской области продолжает прибывать. На 28 апреля 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на 56 сантиметров. Сейчас он составляет 824 сантиметра. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 28 апреля 22:00 уровень воды составил 824 сантиметра», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на 56 сантиметров. В районе Ишима уровень воды повысился за это время на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1043. А в Ильинке уменьшился на один сантиметр и стал 861 сантиметров. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области» Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 22:00 28 апреля Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реках Тюменской области продолжает прибывать. На 28 апреля 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на 56 сантиметров. Сейчас он составляет 824 сантиметра. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 28 апреля 22:00 уровень воды составил 824 сантиметра», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на 56 сантиметров. В районе Ишима уровень воды повысился за это время на шесть сантиметров. Сейчас он составляет 1043. А в Ильинке уменьшился на один сантиметр и стал 861 сантиметров. Информация об уровне воды в реках Тюменской области на 22:00 28 апреля