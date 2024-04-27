27 апреля 2024

Шторм в Тюменской области повредил машины и снес остановки. Фоторепортаж

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ДТП на остановке возле резиденции губернатора. Челябинск, джип, дтп, авария, остановка общественного транспорта, внедорожник
На улице Молодежной ветер снес часть остановки (архивное фото) Фото:

В Тюменской области 28 апреля бушевал штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Это опасное явление привело к повреждению машин, падению остановок, светофоров и деревьев. URA.RU подготовило материал, в котором показало ущерб, который нанес сильный ветр.

На улице Рижской деревянная рама с балкона рухнула на припаркованную машину
На улице Рижской деревянная рама с балкона рухнула на припаркованную машину
На Мельникайте ветер снес строительные ограждения
На Мельникайте ветер снес строительные ограждения
В микрорайоне Лесобаза остановка улетела на проезжую часть
В микрорайоне Лесобаза остановка улетела на проезжую часть
На Молодежной ветер снес часть остановки
На Молодежной ветер снес часть остановки
На Одесской штормовой ветер повалил дерево
На Одесской штормовой ветер повалил дерево
На улице Дмитрия Менделеева упал светофор
На улице Дмитрия Менделеева упал светофор
В одном из районов города у дома сорвало крышу
В одном из районов города у дома сорвало крышу
На съезде с улицы Мельникайте на Дамбовскую ветром сдуло ограждения с надземного перехода на дорогу и тротуар
На съезде с улицы Мельникайте на Дамбовскую ветром сдуло ограждения с надземного перехода на дорогу и тротуар

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В Тюменской области 28 апреля бушевал штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Это опасное явление привело к повреждению машин, падению остановок, светофоров и деревьев. URA.RU подготовило материал, в котором показало ущерб, который нанес сильный ветр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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