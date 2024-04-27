На улице Молодежной ветер снес часть остановки (архивное фото)
В Тюменской области 28 апреля бушевал штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Это опасное явление привело к повреждению машин, падению остановок, светофоров и деревьев. URA.RU подготовило материал, в котором показало ущерб, который нанес сильный ветр.
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