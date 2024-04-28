Пожар охватил три гектара территории между поселками (архивное фото)
Между поселками Туринский и Лесной загорелась трава на площади три гектара. Об этом 28 апреля сообщили в противопожарной службе региона.
«В 17:23 поступило сообщение о возгорании сухой травы между поселками Туринский и Лесной. Площадь, затронутая огнем, составила три гектара», — написало ведомство в telegram-канале. На место происшествия выдвигался отдельный пост №107 поселка Новоторманский.
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