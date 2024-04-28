28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Тюменской области между поселками случился сильный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Пожар охватил три гектара территории между поселками (архивное фото) Фото:

Между поселками Туринский и Лесной загорелась трава на площади три гектара. Об этом 28 апреля сообщили в противопожарной службе региона.

«В 17:23 поступило сообщение о возгорании сухой травы между поселками Туринский и Лесной. Площадь, затронутая огнем, составила три гектара», — написало ведомство в telegram-канале. На место происшествия выдвигался отдельный пост №107 поселка Новоторманский.

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Между поселками Туринский и Лесной загорелась трава на площади три гектара. Об этом 28 апреля сообщили в противопожарной службе региона. «В 17:23 поступило сообщение о возгорании сухой травы между поселками Туринский и Лесной. Площадь, затронутая огнем, составила три гектара», — написало ведомство в telegram-канале. На место происшествия выдвигался отдельный пост №107 поселка Новоторманский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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