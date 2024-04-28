В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских

29 апреля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

В результате нападения погиб один полицейский, четверо ранены Фото: Илья Московец © URA.RU В Карачаево-Черкесии один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы неизвестными. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии. 1 полицейский погиб, 4 ранены при нападении на пост», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что неизвестные подъехали к посту, взорвали гранату, или самодельное взрывное устройство и открыли огонь. На данный момент известно, что трое нападающих ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карачаево-Черкесии один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы неизвестными. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии. 1 полицейский погиб, 4 ранены при нападении на пост», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что неизвестные подъехали к посту, взорвали гранату, или самодельное взрывное устройство и открыли огонь. На данный момент известно, что трое нападающих ликвидированы.