В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских

В результате нападения погиб один полицейский, четверо ранены
В Карачаево-Черкесии один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы неизвестными. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии. 1 полицейский погиб, 4 ранены при нападении на пост», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что неизвестные подъехали к посту, взорвали гранату, или самодельное взрывное устройство и открыли огонь. На данный момент известно, что трое нападающих ликвидированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.