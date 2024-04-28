28 апреля 2024

В Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских

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В результате нападения погиб один полицейский, четверо ранены Фото:

В Карачаево-Черкесии один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы неизвестными. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии. 1 полицейский погиб, 4 ранены при нападении на пост», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что неизвестные подъехали к посту, взорвали гранату, или самодельное взрывное устройство и открыли огонь. На данный момент известно, что трое нападающих ликвидированы.

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В Карачаево-Черкесии один полицейский погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы неизвестными. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии. 1 полицейский погиб, 4 ранены при нападении на пост», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что неизвестные подъехали к посту, взорвали гранату, или самодельное взрывное устройство и открыли огонь. На данный момент известно, что трое нападающих ликвидированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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