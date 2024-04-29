Украина отказалась соблюдать Конвенцию о защите прав и свобод человека

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг,  stock
Украина ограничила ряд статей конвенции по правам человека Фото:

Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы.

«В связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30—34, 38, 39, 41—44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в документе. Также могут быть введены ограничения прав лиц в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения.

В тексте речь идет о статьях о неприкосновенности жилья, свободе перемещения, невмешательстве в личную и семейную жизнь, тайне переписки, праве избирать и быть избранным, праве на проведение митингов и других. Также в список статей входит право на образование и на свободу мысли и слова.

В 2023 году МИД России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине, передает RT. В тексте шла речь о том, что положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине заметно деградировало за полтора года.

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Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы. «В связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30—34, 38, 39, 41—44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в документе. Также могут быть введены ограничения прав лиц в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения. В тексте речь идет о статьях о неприкосновенности жилья, свободе перемещения, невмешательстве в личную и семейную жизнь, тайне переписки, праве избирать и быть избранным, праве на проведение митингов и других. Также в список статей входит право на образование и на свободу мысли и слова. В 2023 году МИД России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине, передает RT. В тексте шла речь о том, что положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине заметно деградировало за полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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