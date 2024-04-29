Украина отказалась соблюдать Конвенцию о защите прав и свобод человека

29 апреля 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Украина ограничила ряд статей конвенции по правам человека Фото: Официальный сайт президента Украины Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы. «В связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30—34, 38, 39, 41—44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в документе. Также могут быть введены ограничения прав лиц в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения. В тексте речь идет о статьях о неприкосновенности жилья, свободе перемещения, невмешательстве в личную и семейную жизнь, тайне переписки, праве избирать и быть избранным, праве на проведение митингов и других. Также в список статей входит право на образование и на свободу мысли и слова. В 2023 году МИД России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине, передает RT. В тексте шла речь о том, что положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине заметно деградировало за полтора года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Документ опубликован на сайте Совета Европы. «В связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30—34, 38, 39, 41—44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в документе. Также могут быть введены ограничения прав лиц в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения. В тексте речь идет о статьях о неприкосновенности жилья, свободе перемещения, невмешательстве в личную и семейную жизнь, тайне переписки, праве избирать и быть избранным, праве на проведение митингов и других. Также в список статей входит право на образование и на свободу мысли и слова. В 2023 году МИД России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине, передает RT. В тексте шла речь о том, что положение дел с поощрением и защитой прав человека на Украине заметно деградировало за полтора года.