В Красноярске задержали 135 мигрантов

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Свыше 100 мигрантов задержали на одном из рынков Красноярска Фото:

В результате рейда на одном из рынков в Красноярске было задержано 135 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Красноярской области.

«В Красноярске задержаны 135 мигрантов», — заявлено в сообщении МВД. Там добавили, что сотрудники полиции, совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ, провели рейд на одном из рынков Ленинского района. В результате этой операции были задержаны граждане, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Всех задержанных доставили в местное отделение полиции. Мигрантов отвели для прохождения идентификации и взяли у них образцы ДНК, после чего с ними были проведены профилактические беседы. Трое из них, получивших гражданство, были поставлены на воинский учет, заключили в пресс-службе.

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В результате рейда на одном из рынков в Красноярске было задержано 135 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Красноярской области. «В Красноярске задержаны 135 мигрантов», — заявлено в сообщении МВД. Там добавили, что сотрудники полиции, совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ, провели рейд на одном из рынков Ленинского района. В результате этой операции были задержаны граждане, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех задержанных доставили в местное отделение полиции. Мигрантов отвели для прохождения идентификации и взяли у них образцы ДНК, после чего с ними были проведены профилактические беседы. Трое из них, получивших гражданство, были поставлены на воинский учет, заключили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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