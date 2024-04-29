В Красноярске задержали 135 мигрантов

29 апреля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Свыше 100 мигрантов задержали на одном из рынков Красноярска Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате рейда на одном из рынков в Красноярске было задержано 135 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Красноярской области. «В Красноярске задержаны 135 мигрантов», — заявлено в сообщении МВД. Там добавили, что сотрудники полиции, совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ, провели рейд на одном из рынков Ленинского района. В результате этой операции были задержаны граждане, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех задержанных доставили в местное отделение полиции. Мигрантов отвели для прохождения идентификации и взяли у них образцы ДНК, после чего с ними были проведены профилактические беседы. Трое из них, получивших гражданство, были поставлены на воинский учет, заключили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате рейда на одном из рынков в Красноярске было задержано 135 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Красноярской области. «В Красноярске задержаны 135 мигрантов», — заявлено в сообщении МВД. Там добавили, что сотрудники полиции, совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ, провели рейд на одном из рынков Ленинского района. В результате этой операции были задержаны граждане, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех задержанных доставили в местное отделение полиции. Мигрантов отвели для прохождения идентификации и взяли у них образцы ДНК, после чего с ними были проведены профилактические беседы. Трое из них, получивших гражданство, были поставлены на воинский учет, заключили в пресс-службе.