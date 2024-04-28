28 апреля 2024
27 апреля 2024

Талая вода в городе ЯНАО затапливает улицы и подъезды. Фото

Ливневая канализация не справляется с талыми водами в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Город после дождя. Курган, ливневая канализация, ливневка
Ситуация с талыми водами в Ноябрьске повторяется ежегодно Фото:

Улицы Ноябрьска (ЯНАО) талая вода затапливает улицы. Как отмечают горожане в Telegram, вода затекает даже в подъезды, люди падают в лужи. Ситуация повторяется ежегодно.

«Стабильность на Холмогорской. Ливневка не прочищена, вся талая вода с проезжей части и соседних дворов затапливает территорию рядом с домом 81/82. Вода затекает в подъезды, люди падают в эти лужи. И так из года в год», — сообщают авторы канала «Реальный Ноябрьск».

Таянье снега в Ноябрьске привело к затоплению улиц
Таянье снега в Ноябрьске привело к затоплению улиц

Ранее отмечалось, что в Ноябрьске и Муравленко восьмого и девятого мая температура воздуха прогреется от девяти до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo.

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Улицы Ноябрьска (ЯНАО) талая вода затапливает улицы. Как отмечают горожане в Telegram, вода затекает даже в подъезды, люди падают в лужи. Ситуация повторяется ежегодно. «Стабильность на Холмогорской. Ливневка не прочищена, вся талая вода с проезжей части и соседних дворов затапливает территорию рядом с домом 81/82. Вода затекает в подъезды, люди падают в эти лужи. И так из года в год», — сообщают авторы канала «Реальный Ноябрьск». Ранее отмечалось, что в Ноябрьске и Муравленко восьмого и девятого мая температура воздуха прогреется от девяти до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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