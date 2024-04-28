Улицы Ноябрьска (ЯНАО) талая вода затапливает улицы. Как отмечают горожане в Telegram, вода затекает даже в подъезды, люди падают в лужи. Ситуация повторяется ежегодно.
«Стабильность на Холмогорской. Ливневка не прочищена, вся талая вода с проезжей части и соседних дворов затапливает территорию рядом с домом 81/82. Вода затекает в подъезды, люди падают в эти лужи. И так из года в год», — сообщают авторы канала «Реальный Ноябрьск».
Таянье снега в Ноябрьске привело к затоплению улиц
Ранее отмечалось, что в Ноябрьске и Муравленко восьмого и девятого мая температура воздуха прогреется от девяти до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo.
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Улицы Ноябрьска (ЯНАО) талая вода затапливает улицы. Как отмечают горожане в Telegram, вода затекает даже в подъезды, люди падают в лужи. Ситуация повторяется ежегодно. «Стабильность на Холмогорской. Ливневка не прочищена, вся талая вода с проезжей части и соседних дворов затапливает территорию рядом с домом 81/82. Вода затекает в подъезды, люди падают в эти лужи. И так из года в год», — сообщают авторы канала «Реальный Ноябрьск». Ранее отмечалось, что в Ноябрьске и Муравленко восьмого и девятого мая температура воздуха прогреется от девяти до 13 градусов. Такие данные сообщают синоптики сервиса Gismeteo.