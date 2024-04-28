28 апреля 2024

В Екатеринбурге воспитателя, пнувшего ребенка ногой, отстранили от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши
С воспитателем расторгнут договор (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, отстранили от работы. В дальнейшем с педагогом договор будет расторгнут. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы.

«27 апреля во время прогулки воспитатель подошла к ребенку и пнула его. Ребенок упал на землю и ударился. Имеется видеосъемка. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут. В первый рабочий день департамент образования проведет дополнительную проверку», — отметили в мэрии.

Ранее агентство сообщало, что прокуратура начала проверку по факту происшествия. В полицию заявления по данному случаю пока не поступали.

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В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, отстранили от работы. В дальнейшем с педагогом договор будет расторгнут. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы. «27 апреля во время прогулки воспитатель подошла к ребенку и пнула его. Ребенок упал на землю и ударился. Имеется видеосъемка. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут. В первый рабочий день департамент образования проведет дополнительную проверку», — отметили в мэрии. Ранее агентство сообщало, что прокуратура начала проверку по факту происшествия. В полицию заявления по данному случаю пока не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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