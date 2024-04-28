В Екатеринбурге воспитателя, пнувшего ребенка ногой, отстранили от работы

С воспитателем расторгнут договор (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге воспитателя детского сада №308 «Жемчужина», которая во время прогулки пнула ребенка ногой, отстранили от работы. В дальнейшем с педагогом договор будет расторгнут. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы.

«27 апреля во время прогулки воспитатель подошла к ребенку и пнула его. Ребенок упал на землю и ударился. Имеется видеосъемка. Информация направлена во все органы профилактики. Сотрудник отстранена от работы, трудовой договор с ней будет расторгнут. В первый рабочий день департамент образования проведет дополнительную проверку», — отметили в мэрии.

Ранее агентство сообщало, что прокуратура начала проверку по факту происшествия. В полицию заявления по данному случаю пока не поступали.