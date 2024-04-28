28 апреля 2024

Боксеров RCC, завоевавших золото на чемпионате Европы, наградили под гимн России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, боксер, единоборства, бокс, поединок, бой
Боксеры от RCC Boxing Promotions завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу (архивное фото) Фото:

Боксеры от RCC Boxing Promotions (головной офис компании расположен в Екатеринбурге) Всеволод Шумков и Шарабутдин Атаев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов прошла под звуки национального гимна Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC.

«В весовой категории до 60 килограммов яркий финальный бой закатил Всеволод Шумков. Соперник — болгарин Радослав Симеонов-Росенов поддержал предложение устроить мощные размены, поэтому весь финал с первой до последней секунды проходил на встречных курсах. Но в первом боевом отрезке Шумков отправил соперника в нокдаун, а в третьем просто был точнее и быстрее. Победа по очкам и титул чемпиона Европы для Всеволода Шумкова!», — отметили в RCC Boxing Promotions.

В весовой категории до 86 килограммов в финале оказались сразу двое боксеров RCC Boxing Promotions — Шарабутдин Атаев из сборной России и Алексей Алферов из сборной Беларуси. «В этом поединке досрочную победу одержал Атаев. Он забирает золотую медаль в копилку сборной России, а также денежный приз в размере 15 тысяч долларов», — подчеркнули в промоутерской компании.

Российская сборная по боксу заняла первое место в командном зачете. Девушки выиграли три золотые медали и семь серебряных, а мужчины превзошли это достижение, завоевав восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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Боксеры от RCC Boxing Promotions (головной офис компании расположен в Екатеринбурге) Всеволод Шумков и Шарабутдин Атаев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов прошла под звуки национального гимна Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC. «В весовой категории до 60 килограммов яркий финальный бой закатил Всеволод Шумков. Соперник — болгарин Радослав Симеонов-Росенов поддержал предложение устроить мощные размены, поэтому весь финал с первой до последней секунды проходил на встречных курсах. Но в первом боевом отрезке Шумков отправил соперника в нокдаун, а в третьем просто был точнее и быстрее. Победа по очкам и титул чемпиона Европы для Всеволода Шумкова!», — отметили в RCC Boxing Promotions. В весовой категории до 86 килограммов в финале оказались сразу двое боксеров RCC Boxing Promotions — Шарабутдин Атаев из сборной России и Алексей Алферов из сборной Беларуси. «В этом поединке досрочную победу одержал Атаев. Он забирает золотую медаль в копилку сборной России, а также денежный приз в размере 15 тысяч долларов», — подчеркнули в промоутерской компании. Российская сборная по боксу заняла первое место в командном зачете. Девушки выиграли три золотые медали и семь серебряных, а мужчины превзошли это достижение, завоевав восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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