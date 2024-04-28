Боксеров RCC, завоевавших золото на чемпионате Европы, наградили под гимн России. Фото

29 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Боксеры от RCC Boxing Promotions завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боксеры от RCC Boxing Promotions (головной офис компании расположен в Екатеринбурге) Всеволод Шумков и Шарабутдин Атаев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов прошла под звуки национального гимна Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC. «В весовой категории до 60 килограммов яркий финальный бой закатил Всеволод Шумков. Соперник — болгарин Радослав Симеонов-Росенов поддержал предложение устроить мощные размены, поэтому весь финал с первой до последней секунды проходил на встречных курсах. Но в первом боевом отрезке Шумков отправил соперника в нокдаун, а в третьем просто был точнее и быстрее. Победа по очкам и титул чемпиона Европы для Всеволода Шумкова!», — отметили в RCC Boxing Promotions. В весовой категории до 86 килограммов в финале оказались сразу двое боксеров RCC Boxing Promotions — Шарабутдин Атаев из сборной России и Алексей Алферов из сборной Беларуси. «В этом поединке досрочную победу одержал Атаев. Он забирает золотую медаль в копилку сборной России, а также денежный приз в размере 15 тысяч долларов», — подчеркнули в промоутерской компании. Российская сборная по боксу заняла первое место в командном зачете. Девушки выиграли три золотые медали и семь серебряных, а мужчины превзошли это достижение, завоевав восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боксеры от RCC Boxing Promotions (головной офис компании расположен в Екатеринбурге) Всеволод Шумков и Шарабутдин Атаев завоевали золотые медали на чемпионате Европы по боксу в Белграде. Церемония награждения российских чемпионов прошла под звуки национального гимна Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC. «В весовой категории до 60 килограммов яркий финальный бой закатил Всеволод Шумков. Соперник — болгарин Радослав Симеонов-Росенов поддержал предложение устроить мощные размены, поэтому весь финал с первой до последней секунды проходил на встречных курсах. Но в первом боевом отрезке Шумков отправил соперника в нокдаун, а в третьем просто был точнее и быстрее. Победа по очкам и титул чемпиона Европы для Всеволода Шумкова!», — отметили в RCC Boxing Promotions. В весовой категории до 86 килограммов в финале оказались сразу двое боксеров RCC Boxing Promotions — Шарабутдин Атаев из сборной России и Алексей Алферов из сборной Беларуси. «В этом поединке досрочную победу одержал Атаев. Он забирает золотую медаль в копилку сборной России, а также денежный приз в размере 15 тысяч долларов», — подчеркнули в промоутерской компании. Российская сборная по боксу заняла первое место в командном зачете. Девушки выиграли три золотые медали и семь серебряных, а мужчины превзошли это достижение, завоевав восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.