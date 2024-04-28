28 апреля 2024
27 апреля 2024

В ЯНАО для людей с ОВЗ откроют типографию и цех по изготовлению свечей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске людям с ОВЗ и инвалидам предлагают новые формы занятости Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют мини-типографию, переплетную мастерскую и цех по изготовлению свечей. Оборудование и материалы в социально-реабилитационном центре «Адаптация» уже закупили, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В Ноябрьске на базе социально-реабилитационного центра „Адаптация“ откроются мини-мастерские для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В дополнение к уже существующим в центре швейной и творческой мастерским откроют мини-типографию, картонажно-переплетную мастерскую, мастерскую сити-фермерства и цех по изготовлению свечей. Для организации занятий уже закупили оборудование и материалы», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти.

Источник поддержки людей с ОВЗ — грант от губернатора округа Дмитрия Артюхова. Источник также информирует, что занятия для 15 молодых людей с ОВЗ и инвалидностью возрастом от 14 до 35 лет начнутся в новом учебном году и будут проходить ежедневно.

Ранее сообщалось, что департамент занятости населения ЯНАО проводит конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов в округе. Прием документов ведется с первого по 30 апреля.

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В Ноябрьске (ЯНАО) для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют мини-типографию, переплетную мастерскую и цех по изготовлению свечей. Оборудование и материалы в социально-реабилитационном центре «Адаптация» уже закупили, сообщает пресс-служба правительства округа. «В Ноябрьске на базе социально-реабилитационного центра „Адаптация“ откроются мини-мастерские для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В дополнение к уже существующим в центре швейной и творческой мастерским откроют мини-типографию, картонажно-переплетную мастерскую, мастерскую сити-фермерства и цех по изготовлению свечей. Для организации занятий уже закупили оборудование и материалы», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Источник поддержки людей с ОВЗ — грант от губернатора округа Дмитрия Артюхова. Источник также информирует, что занятия для 15 молодых людей с ОВЗ и инвалидностью возрастом от 14 до 35 лет начнутся в новом учебном году и будут проходить ежедневно. Ранее сообщалось, что департамент занятости населения ЯНАО проводит конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов в округе. Прием документов ведется с первого по 30 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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