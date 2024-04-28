В ЯНАО для людей с ОВЗ откроют типографию и цех по изготовлению свечей

29 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске людям с ОВЗ и инвалидам предлагают новые формы занятости Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют мини-типографию, переплетную мастерскую и цех по изготовлению свечей. Оборудование и материалы в социально-реабилитационном центре «Адаптация» уже закупили, сообщает пресс-служба правительства округа. «В Ноябрьске на базе социально-реабилитационного центра „Адаптация“ откроются мини-мастерские для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В дополнение к уже существующим в центре швейной и творческой мастерским откроют мини-типографию, картонажно-переплетную мастерскую, мастерскую сити-фермерства и цех по изготовлению свечей. Для организации занятий уже закупили оборудование и материалы», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Источник поддержки людей с ОВЗ — грант от губернатора округа Дмитрия Артюхова. Источник также информирует, что занятия для 15 молодых людей с ОВЗ и инвалидностью возрастом от 14 до 35 лет начнутся в новом учебном году и будут проходить ежедневно. Ранее сообщалось, что департамент занятости населения ЯНАО проводит конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов в округе. Прием документов ведется с первого по 30 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют мини-типографию, переплетную мастерскую и цех по изготовлению свечей. Оборудование и материалы в социально-реабилитационном центре «Адаптация» уже закупили, сообщает пресс-служба правительства округа. «В Ноябрьске на базе социально-реабилитационного центра „Адаптация“ откроются мини-мастерские для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В дополнение к уже существующим в центре швейной и творческой мастерским откроют мини-типографию, картонажно-переплетную мастерскую, мастерскую сити-фермерства и цех по изготовлению свечей. Для организации занятий уже закупили оборудование и материалы», — говорится в релизе, опубликованном на сайте органа власти. Источник поддержки людей с ОВЗ — грант от губернатора округа Дмитрия Артюхова. Источник также информирует, что занятия для 15 молодых людей с ОВЗ и инвалидностью возрастом от 14 до 35 лет начнутся в новом учебном году и будут проходить ежедневно. Ранее сообщалось, что департамент занятости населения ЯНАО проводит конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов в округе. Прием документов ведется с первого по 30 апреля.