Власти ЯНАО поддержат работодателей за трудоустройство инвалидов

Служба занятости ЯНАО выделяет 16 миллионов рублей для трудоустройства инвалидов

Для получения гранта нужно трудоустроить не менее пяти инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент занятости населения ЯНАО проводит конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов в округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прием документов с 1 по 30 апреля. По итогам проведения конкурса будет выделено восемь грантов в размере не более двух миллионов рублей каждый», — рассказали на портале департамента занятости населения ЯНАО.

Для получения гранта необходимо трудоустроить не менее пяти инвалидов, обеспечить рабочее место в период не менее шести месяцев, использовать грант по целевому назначению, соответствовать требованиям конкурсантов и заключить договор с департаментом.

Конкурс организован в целях стимулирования работодателей к созданию и обеспечению рабочими местами инвалидов и расширения возможностей их трудоустройства. Вакансии будут предназначены для людей со значительными ограничениями здоровья (включая ментальные расстройства) испытывающих трудности на рынке труда в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о вакансиях в ЯНАО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соискателям с ОВЗ работодатели предлагают удобный график, обучение и достойные зарплаты.