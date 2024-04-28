Общество Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать краситель для яиц на Пасху Роспотребнадзор ХМАО посоветовал проверять состав пищевых красителей для яиц 29 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор ХМАО посоветовал проверять состав пищевых красителей для яиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В управлении Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. При покупке пищевого красителя следует проверить срок годности и состав. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте. «Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь нее», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также рекомендует ознакомиться с инструкцией красителя и проверить срок годности. Следует проверить и состав красителя, чтобы избежать возможной аллергической реакции на какие-либо компоненты. В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. Среди них: луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста и свекольный сок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В управлении Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. При покупке пищевого красителя следует проверить срок годности и состав. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте. «Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь нее», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также рекомендует ознакомиться с инструкцией красителя и проверить срок годности. Следует проверить и состав красителя, чтобы избежать возможной аллергической реакции на какие-либо компоненты. В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. Среди них: луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста и свекольный сок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям