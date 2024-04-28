28 апреля 2024
27 апреля 2024

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать краситель для яиц на Пасху

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал проверять состав пищевых красителей для яиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО посоветовал проверять состав пищевых красителей для яиц Фото:

В управлении Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. При покупке пищевого красителя следует проверить срок годности и состав. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

«Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь нее», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также рекомендует ознакомиться с инструкцией красителя и проверить срок годности. Следует проверить и состав красителя, чтобы избежать возможной аллергической реакции на какие-либо компоненты.

В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. Среди них: луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста и свекольный сок.

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В управлении Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. При покупке пищевого красителя следует проверить срок годности и состав. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте. «Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь нее», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также рекомендует ознакомиться с инструкцией красителя и проверить срок годности. Следует проверить и состав красителя, чтобы избежать возможной аллергической реакции на какие-либо компоненты. В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. Среди них: луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста и свекольный сок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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