Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбрать краситель для яиц на Пасху

В управлении Роспотребнадзора ХМАО рассказали, как правильно выбрать краситель для яиц на Пасху. При покупке пищевого красителя следует проверить срок годности и состав. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.
«Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа негерметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь нее», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор также рекомендует ознакомиться с инструкцией красителя и проверить срок годности. Следует проверить и состав красителя, чтобы избежать возможной аллергической реакции на какие-либо компоненты.
В ведомстве советуют отдать предпочтение натуральным красителям. Среди них: луковая шелуха, чай каркадэ, куркума, красная капуста и свекольный сок.
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