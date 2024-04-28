28 апреля 2024

Куйвашев направил сотни миллионов на строительство здания суда в Академическом

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев выделили почти миллиард рублей на строительство нового суда Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 970 миллионов рублей на строительство нового судебного здания в Академическом районе Екатеринбурга. Финансирование будет осуществляться в течение двух лет: 800 миллионов рублей в 2024 году и 170 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента информационной политики региона «Свердловский пул».

«Работы по возведению административного здания начались в ноябре прошлого года, а в феврале 2024 года финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства было увеличено на 28,5 миллиарда рублей. В программу было включено и строительство здания суда. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области», — говорится в сообщении.

Новый объект появится в районе улиц Вильгельма де Геннина и Сахарова. В здании суда будут находиться 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Инстанция начнет работу весной 2025 года.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 970 миллионов рублей на строительство нового судебного здания в Академическом районе Екатеринбурга. Финансирование будет осуществляться в течение двух лет: 800 миллионов рублей в 2024 году и 170 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента информационной политики региона «Свердловский пул». «Работы по возведению административного здания начались в ноябре прошлого года, а в феврале 2024 года финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства было увеличено на 28,5 миллиарда рублей. В программу было включено и строительство здания суда. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области», — говорится в сообщении. Новый объект появится в районе улиц Вильгельма де Геннина и Сахарова. В здании суда будут находиться 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Инстанция начнет работу весной 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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