Куйвашев направил сотни миллионов на строительство здания суда в Академическом

Евгений Куйвашев выделили почти миллиард рублей на строительство нового суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 970 миллионов рублей на строительство нового судебного здания в Академическом районе Екатеринбурга. Финансирование будет осуществляться в течение двух лет: 800 миллионов рублей в 2024 году и 170 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщает официальный telegram-канал департамента информационной политики региона «Свердловский пул».

«Работы по возведению административного здания начались в ноябре прошлого года, а в феврале 2024 года финансирование региональной госпрограммы в сфере строительства было увеличено на 28,5 миллиарда рублей. В программу было включено и строительство здания суда. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области», — говорится в сообщении.

Новый объект появится в районе улиц Вильгельма де Геннина и Сахарова. В здании суда будут находиться 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний. Инстанция начнет работу весной 2025 года.