28 апреля 2024
27 апреля 2024

В ЯНАО перекрыли движение на участке автотрассы

На участке Новый Уренгой — Пангоды перекрыли движение автотранспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта Фото:

На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка. Об этом сообщает telegram-канал службы.

«Из-за неблагоприятной дорожной обстановки закрыто движение на участке Новый Уренгой — Пангоды», — предупреждает Госавтоинспекция Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 29 апреля прогнозируется штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. В отдельных районах метель, небольшой, местами умеренный снег.

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На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка. Об этом сообщает telegram-канал службы. «Из-за неблагоприятной дорожной обстановки закрыто движение на участке Новый Уренгой — Пангоды», — предупреждает Госавтоинспекция Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 29 апреля прогнозируется штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. В отдельных районах метель, небольшой, местами умеренный снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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