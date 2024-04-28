В ЯНАО перекрыли движение на участке автотрассы

На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта
На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка. Об этом сообщает telegram-канал службы.
«Из-за неблагоприятной дорожной обстановки закрыто движение на участке Новый Уренгой — Пангоды», — предупреждает Госавтоинспекция Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО 29 апреля прогнозируется штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. В отдельных районах метель, небольшой, местами умеренный снег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!