В Екатеринбурге планируют снять фильм про Шигирский идол

29 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Популярных актеров задействуют в фильме про Шигирский идол Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Распил Шигирского идола Екатеринбургские кинематографисты готовятся к съемкам фильма о Шигирском идоле. Сценарий картины уже готов, и если финансирование будет привлечено, съемки начнутся летом текущего года. «На сегодняшний день закончен сценарий, отправлена заявка на получение первых средств», — цитирует слова директора продюсерского центра «Лад» Евгения Горенбурга ТАСС. Горенбург также упомянул планы по привлечению известных актеров и проведении кастинга за пределами России. По словам продюсера, для роли девочки вогульской внешности рассматривается возможность проведения кастинга в Казахстане, где развит детский кинематограф. Это связано с тем, что в фильме будет присутствовать персонаж с определенными этническими чертами. Большой Шигирский идол — самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире, аналогов которой не существует ни в более ранних, ни в более поздних археологических эпохах. Его возраст достигает 11 000 лет. Обломки идола — десять деревянных фрагментов — обнаружили 24 января 1890 года на втором Курьинском разрезе Шигирского торфяника (недалеко от Невьянска, около 70 км от Екатеринбурга). Ранее администрация уральской столицы планировала сделать древний Шигирский идол символом города. Однако некоторые активисты выступили против такой инициативы. Вся актуальная информация о древней находке — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские кинематографисты готовятся к съемкам фильма о Шигирском идоле. Сценарий картины уже готов, и если финансирование будет привлечено, съемки начнутся летом текущего года. «На сегодняшний день закончен сценарий, отправлена заявка на получение первых средств», — цитирует слова директора продюсерского центра «Лад» Евгения Горенбурга ТАСС. Горенбург также упомянул планы по привлечению известных актеров и проведении кастинга за пределами России. По словам продюсера, для роли девочки вогульской внешности рассматривается возможность проведения кастинга в Казахстане, где развит детский кинематограф. Это связано с тем, что в фильме будет присутствовать персонаж с определенными этническими чертами. Большой Шигирский идол — самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире, аналогов которой не существует ни в более ранних, ни в более поздних археологических эпохах. Его возраст достигает 11 000 лет. Обломки идола — десять деревянных фрагментов — обнаружили 24 января 1890 года на втором Курьинском разрезе Шигирского торфяника (недалеко от Невьянска, около 70 км от Екатеринбурга). Ранее администрация уральской столицы планировала сделать древний Шигирский идол символом города. Однако некоторые активисты выступили против такой инициативы. Вся актуальная информация о древней находке — в отдельном сюжете URA.RU.