Некоторым курганцам выплатят деньги к 9 Мая

29 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Курганские ветераны и труженики тыла получат выплату к Дню Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде. (V.Шумков)». «Принял решение к Дню Победы осуществить единовременную выплату в 10 000 рублей всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, проживающим в нашем регионе. Всего такие выплаты к празднику получат 2685 наших жителей», — написал Шумков. При обходе пострадавших от паводка территорий в селе Кетово губернатор встретился с ветераном, узницей концлагеря Зинаидой Васильевной Лушниковой. Ее дом пострадал от паводка, но вещи не были подтоплены, только подпол. Шумков поздравил Лушникову с наступающим праздником и сообщил о выплатах. «Мы тогда вам дважды заплатим, еще к празднику как ветерану Великой Отечественной войны», — отметил он. В 2023 году ветераны и труженики тыла в Курганской области также получали по 10 тысяч рублей к празднику. Тогда выплату предоставили из регионального бюджета 65 ветеранам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде. (V.Шумков)». «Принял решение к Дню Победы осуществить единовременную выплату в 10 000 рублей всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, проживающим в нашем регионе. Всего такие выплаты к празднику получат 2685 наших жителей», — написал Шумков. При обходе пострадавших от паводка территорий в селе Кетово губернатор встретился с ветераном, узницей концлагеря Зинаидой Васильевной Лушниковой. Ее дом пострадал от паводка, но вещи не были подтоплены, только подпол. Шумков поздравил Лушникову с наступающим праздником и сообщил о выплатах. «Мы тогда вам дважды заплатим, еще к празднику как ветерану Великой Отечественной войны», — отметил он. В 2023 году ветераны и труженики тыла в Курганской области также получали по 10 тысяч рублей к празднику. Тогда выплату предоставили из регионального бюджета 65 ветеранам.