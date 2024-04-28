В Кургане из-за дорожных работ закроют проезд по улице Гагарина

В Кургане для проведения дорожных работ, связанных с паводком, будут перекрывать проезд по улице Гагарина. Об этом информирует ГИБДД по Курганской области.
«В целях проведения дорожных работ, ежедневно с 10.00 до 15.00 часов, проезд по улице Гагарина до автомобильной дороги федерального значения „Иртыш“ будет закрыт», — говорится в сообщении ведомства. График работы будет действовать до особого распоряжения.
Водителей просят выбирать альтернативные пути движения. В администрации города Кургана уточнили, что в утренние и вечерние часы пик проезд по улице будет открыт.
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В Кургане для проведения дорожных работ, связанных с паводком, будут перекрывать проезд по улице Гагарина. Об этом информирует ГИБДД по Курганской области. «В целях проведения дорожных работ, ежедневно с 10.00 до 15.00 часов, проезд по улице Гагарина до автомобильной дороги федерального значения „Иртыш“ будет закрыт», — говорится в сообщении ведомства. График работы будет действовать до особого распоряжения. Водителей просят выбирать альтернативные пути движения. В администрации города Кургана уточнили, что в утренние и вечерние часы пик проезд по улице будет открыт. 8 апреля из-за паводка на участке улицы Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш» был закрыл проезд для всех видов транспорта. В этом месте была возведена защитная дамба.