На ВДНХ откроется музей, который поручил создать Путин по идее семьи из ХМАО

29 апреля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

На ВДНХ откроется музей, который поручил создать Путин по идее семьи из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU По поручению президента России Владимира Путина в Москве на ВДНХ откроется музей, посвященный трудовым династиям. Идею его создания предложила семья из ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «30 апреля в Москве, в павильоне „Рабочий и колхозница“ на ВДНХ, начнет свою работу выставка, посвященная семейным традициям и преемственности в трудовой деятельности. Организаторами первой экспозиции будет Югра. Идею открыть музей на ВДНХ предложила семья геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет», — говорится в сообщении.



Первыми героями мультимедийной экспозиции станут семьи из ХМАО. Среди них: коренные народы севера, газовики, геологи, учителя и другие династии.



Ранее URA.RU рассказывало про обновленный стенд ХМАО на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По поручению президента России Владимира Путина в Москве на ВДНХ откроется музей, посвященный трудовым династиям. Идею его создания предложила семья из ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «30 апреля в Москве, в павильоне „Рабочий и колхозница“ на ВДНХ, начнет свою работу выставка, посвященная семейным традициям и преемственности в трудовой деятельности. Организаторами первой экспозиции будет Югра. Идею открыть музей на ВДНХ предложила семья геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет», — говорится в сообщении. Первыми героями мультимедийной экспозиции станут семьи из ХМАО. Среди них: коренные народы севера, газовики, геологи, учителя и другие династии. Ранее URA.RU рассказывало про обновленный стенд ХМАО на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание.