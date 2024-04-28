28 апреля 2024
27 апреля 2024

На ВДНХ откроется музей, который поручил создать Путин по идее семьи из ХМАО

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
На ВДНХ откроется музей, который поручил создать Путин по идее семьи из ХМАО Фото:

По поручению президента России Владимира Путина в Москве на ВДНХ откроется музей, посвященный трудовым династиям. Идею его создания предложила семья из ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально».

«30 апреля в Москве, в павильоне „Рабочий и колхозница“ на ВДНХ, начнет свою работу выставка, посвященная семейным традициям и преемственности в трудовой деятельности. Организаторами первой экспозиции будет Югра. Идею открыть музей на ВДНХ предложила семья геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет», — говорится в сообщении.

Первыми героями мультимедийной экспозиции станут семьи из ХМАО. Среди них: коренные народы севера, газовики, геологи, учителя и другие династии.

Ранее URA.RU рассказывало про обновленный стенд ХМАО на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание.

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По поручению президента России Владимира Путина в Москве на ВДНХ откроется музей, посвященный трудовым династиям. Идею его создания предложила семья из ХМАО. Об этом сообщил telegram-канал «Югра официально». «30 апреля в Москве, в павильоне „Рабочий и колхозница“ на ВДНХ, начнет свою работу выставка, посвященная семейным традициям и преемственности в трудовой деятельности. Организаторами первой экспозиции будет Югра. Идею открыть музей на ВДНХ предложила семья геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет», — говорится в сообщении. Первыми героями мультимедийной экспозиции станут семьи из ХМАО. Среди них: коренные народы севера, газовики, геологи, учителя и другие династии. Ранее URA.RU рассказывало про обновленный стенд ХМАО на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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