Sohu: Россия нашла ответ США на конфискацию активов

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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Москва сделала ответ за заморозку своих активов в странах Запада, пишут СМИ Фото:
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Россия ответила странам Запада на конфискацию своих денег. Речь идет про заморозку активов американского банка JPMorgan Chase в РФ, который решил покинуть страну. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <…> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране», — говорится в материале. Таким образом Россия ответила на конфискацию своих активов на Западе, которые хотят использовать для помощи Украине.

Ранее российский суд арестовал почти 500 миллионов долларов и активы JP Morgan по иску ВТБ. Эта сумма была заморожена после начала спецоперации. Российский банк потребовал вернуть деньги, а также оплатить судебные расходы в 200 тысяч рублей. Одновременно с этим был отправлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика.

Сам JPMorgan Chase подал иск в ВТБ. Таким образом банк отреагировал на попытку разморозить российские активы. Если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом. Подробности — в материале URA.RU.

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Россия ответила странам Запада на конфискацию своих денег. Речь идет про заморозку активов американского банка JPMorgan Chase в РФ, который решил покинуть страну. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <…> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране», — говорится в материале. Таким образом Россия ответила на конфискацию своих активов на Западе, которые хотят использовать для помощи Украине. Ранее российский суд арестовал почти 500 миллионов долларов и активы JP Morgan по иску ВТБ. Эта сумма была заморожена после начала спецоперации. Российский банк потребовал вернуть деньги, а также оплатить судебные расходы в 200 тысяч рублей. Одновременно с этим был отправлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика. Сам JPMorgan Chase подал иск в ВТБ. Таким образом банк отреагировал на попытку разморозить российские активы. Если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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