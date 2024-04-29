Sohu: Россия нашла ответ США на конфискацию активов

29 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Москва сделала ответ за заморозку своих активов в странах Запада, пишут СМИ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ответила странам Запада на конфискацию своих денег. Речь идет про заморозку активов американского банка JPMorgan Chase в РФ, который решил покинуть страну. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <…> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране», — говорится в материале . Таким образом Россия ответила на конфискацию своих активов на Западе, которые хотят использовать для помощи Украине. Ранее российский суд арестовал почти 500 миллионов долларов и активы JP Morgan по иску ВТБ. Эта сумма была заморожена после начала спецоперации. Российский банк потребовал вернуть деньги, а также оплатить судебные расходы в 200 тысяч рублей. Одновременно с этим был отправлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика. Сам JPMorgan Chase подал иск в ВТБ. Таким образом банк отреагировал на попытку разморозить российские активы. Если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ответила странам Запада на конфискацию своих денег. Речь идет про заморозку активов американского банка JPMorgan Chase в РФ, который решил покинуть страну. Об этом сообщает китайское издание Sohu. «Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <…> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране», — говорится в материале. Таким образом Россия ответила на конфискацию своих активов на Западе, которые хотят использовать для помощи Украине. Ранее российский суд арестовал почти 500 миллионов долларов и активы JP Morgan по иску ВТБ. Эта сумма была заморожена после начала спецоперации. Российский банк потребовал вернуть деньги, а также оплатить судебные расходы в 200 тысяч рублей. Одновременно с этим был отправлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика. Сам JPMorgan Chase подал иск в ВТБ. Таким образом банк отреагировал на попытку разморозить российские активы. Если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом. Подробности — в материале URA.RU.