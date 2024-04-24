Российский суд арестовал активы крупнейшего банка США

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России по иску ВТБ. Это следует из картотеки арбитражных дел.
«Суд наложил арест на любые ценные бумаги, которые принадлежат структурам JPMorgan в России, а также на доли в структурах JPMorgan в РФ, которые принадлежат J.P. Morgan Limited», — пишет ТАСС. Кроме того, были арестованы на средства JPMorgan на общую сумму в 439,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что суд принял меры по делу о взыскании ВТБ около 440 млн долларов у структур JPMorgan. В деле заявлено о желании российского банка получить компенсацию 439,5 млн долларов убытков и 200 тыс. рублей судебных расходов.
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