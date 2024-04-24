Российский суд арестовал активы крупнейшего банка США

Суд в РФ по иску ВТБ арестовал 439,5 млн долларов JPMorgan

24 апреля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Суд арестовал 439,5 млн долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России по иску ВТБ. Это следует из картотеки арбитражных дел. Новость по теме Крупнейший банк мира подал в суд на ВТБ из-за заморозки активов: как развернулась борьба «Суд наложил арест на любые ценные бумаги, которые принадлежат структурам JPMorgan в России, а также на доли в структурах JPMorgan в РФ, которые принадлежат J.P. Morgan Limited», — пишет ТАСС. Кроме того, были арестованы на средства JPMorgan на общую сумму в 439,5 млн долларов. Ранее сообщалось, что суд принял меры по делу о взыскании ВТБ около 440 млн долларов у структур JPMorgan. В деле заявлено о желании российского банка получить компенсацию 439,5 млн долларов убытков и 200 тыс. рублей судебных расходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства в размере 439,5 млн долларов и активы крупнейшего инвестиционного банка США JPMorgan в России по иску ВТБ. Это следует из картотеки арбитражных дел. «Суд наложил арест на любые ценные бумаги, которые принадлежат структурам JPMorgan в России, а также на доли в структурах JPMorgan в РФ, которые принадлежат J.P. Morgan Limited», — пишет ТАСС. Кроме того, были арестованы на средства JPMorgan на общую сумму в 439,5 млн долларов. Ранее сообщалось, что суд принял меры по делу о взыскании ВТБ около 440 млн долларов у структур JPMorgan. В деле заявлено о желании российского банка получить компенсацию 439,5 млн долларов убытков и 200 тыс. рублей судебных расходов.