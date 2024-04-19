Крупнейший банк мира подал в суд на ВТБ из-за заморозки активов: как развернулась борьба

Крупнейший банк США JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ

ВТБ пытается вернуть украденные активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan Chase подал иск к ВТБ в федеральный суд Манхэттена. Так американский банк отреагировал на попытку ВТБ разморозить собственные активы на 439 млн долларов с помощью иска в суд Санкт-Петербурга. В качестве козыря JPMorgan Chase напомнил, что 15 лет назад между финансовыми организациями был заключен договор, что все споры должны решаться в суде Нью-Йорка. Как развернулась борьба — в материале URA.RU.

Роль JPMorgan Chase в мировой экономике

Банк JPMorgan Chase — это американский транснациональный финансовый конгломерат, основанный в 1799 году. В 2000 году JPMorgan Chase был образован в результате слияния двух предшественников: J.P. Morgan & Co. и Chase Manhattan Bank. В настоящее время банк управляет крупнейшим инвестиционным банком в мире и занимает 24-е место в списке крупнейших корпораций США Fortune 500.

JPMorgan Chase является системно важной финансовой организацией, которую международный Совет по финансовой стабильности считает таковой из-за ее влияния и масштаба. Банк активно участвует в международных сделках и имеет филиалы в разных странах мира.

За первые девять месяцев 2023 года банк заработал только в США 38,9 млрд долларов чистой прибыли, что составляет около 18% от общего объема в американском банковском секторе. При этом JPMorgan Chase регулярно подвергается критике за управление рисками, широкую финансовую деятельность и крупномасштабные юридические урегулирования.

Как JPMorgan Chase завладел активами ВТБ

После начала СВО в феврале 2022 года США ввели санкции против 80% банковских активов России. Президент США Джо Байден заявил о намерении ограничить РФ возможность вести бизнес в ведущих мировых валютах, что должно было отразится и на финансовых операциях в США.

«Мы блокируем четыре крупных банка — это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России — ВТБ», — заявил тогда Байден, выступая в Белом доме.

После введения санкций JPMorgan Сhase перевели 439,6 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. Попытки российской стороны договориться и разблокировать счета встречали жесткое противодействие американских властей. Спустя два года США и вовсе начали продавливать идею об использовании российских денег на собственные нужды стран Запада или поддержку Киевского режима.

В настоящий момент резолюция о заморозке активов РФ в пользу Украины находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС. При этом Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступают против изъятия активов. В США же назвали конфискацию «чистой поэзией».

Накануне, 17 апреля, ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase. В том числе и его российскую дочернюю организацию — банк «Дж П Морган Банк Интернешнл».

JPMorgan Сhase перевели 439,6 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иск ВТБ заставил волноваться самый влиятельный банк Земли

Попытка ВТБ разморозить активы вызвала мгновенную реакцию JPMorgan Chase. Спустя два дня банк подал встречный иск в федеральный суд Манхэттена. JPMorgan Сhase подозревает, что ВТБ, в случае положительного решения российского суда, постарается добиться ареста его активов.

ВТБ оценивает общий объем заблокированных активов в примерно 900 млрд рублей. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РБК, что банк видит несколько путей частичного возврата активов. Пьянов не стал отрицать, что ВТБ путем реорганизации и судебных исков будет добиваться продажи активов JPMorgan Сhase другим подсанкционным банкам с дисконтом, чтобы покрыть убытки ВТБ.

В своем иске JPMorgan Сhase заявляет, что ВТБ открыл в валютный корсчет в 2008 году через финансовую систему США. А значит, российский банк согласился, что финансовая деятельность будет регулироваться законами США, а любые ситуации рассматриваться только в суде Нью-Йорка.

При этом JPMorgan Сhase отмечает, что закон США о санкциях мешает им разморозить счета. Американский банк назвал иск ВТБ в российский суд «вопиющим нарушением».

Теперь если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом. ВТБ станет первым российским банком, кому удалось вернуть замороженные средства.

Теперь если ВТБ удастся добиться суда и получить хотя бы часть выплат, это станет прецедентом Фото: Евгений Биятов/РИА Новости