28 апреля 2024

Ночные температуры в Челябинской области опустятся до двух градусов холода

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Челябинцев предупредили о минусовой температуре 30 апреля Фото:

В ночь на 30 апреля ночные температуры в Челябинской области снизятся до двух градусов холода. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометеоцентра.

«Ночью 30 апреля, во вторник, жителей Челябинской области ожидает облачная погода с прояснением. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем — до 13 градусов тепла», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

В ночные часы на севере Челябинской области будет преимущественно без осадков, на юге — дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем также ожидаются небольшие дожди.

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В ночь на 30 апреля ночные температуры в Челябинской области снизятся до двух градусов холода. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометеоцентра. «Ночью 30 апреля, во вторник, жителей Челябинской области ожидает облачная погода с прояснением. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем — до 13 градусов тепла», — сообщили URA.RU в ЦГМС. В ночные часы на севере Челябинской области будет преимущественно без осадков, на юге — дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем также ожидаются небольшие дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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