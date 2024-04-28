Ночные температуры в Челябинской области опустятся до двух градусов холода

Челябинцев предупредили о минусовой температуре 30 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 30 апреля ночные температуры в Челябинской области снизятся до двух градусов холода. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометеоцентра.

«Ночью 30 апреля, во вторник, жителей Челябинской области ожидает облачная погода с прояснением. Столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем — до 13 градусов тепла», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

В ночные часы на севере Челябинской области будет преимущественно без осадков, на юге — дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем также ожидаются небольшие дожди.