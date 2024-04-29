Блинкен заявил о готовности США сесть за стол переговоров с Россией

29 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Блинкен выразил надежду на то, что Киев тоже будет присутствовать на переговорах РФ и США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он надеется, что Украина тоже будет присутствовать на обсуждении. Новость по теме Зеленский допустил переговоры с РФ на фоне провала ВСУ: как менялась позиция по этому вопросу «Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — заявил Блинкен на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция проходит на youtube-канале издания Associated press. Также госсекретарь США выразил надежду, что на переговорах будет присутствовать Украина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году принял законопроект, исключающий возможность переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Позже, в 2024 году украинский глава заявил, что государство может начать мирные переговоры. Он добавил, что подготовит документы о разрешении вопросов с видением Киева на эту ситуацию, после он будет передан России. Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил, что стамбульские договоренности могут лечь в основу нового мирного процесса между странами. Ранее Украина отказалась от них. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция Путина насчет переговоров искажается на Западе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон готов вести переговоры с Россией по поводу украинского кризиса, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он надеется, что Украина тоже будет присутствовать на обсуждении. «Как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры. Мы обязательно там будем», — заявил Блинкен на мировом экономическом форуме в Эр-Рияде. Трансляция проходит на youtube-канале издания Associated press. Также госсекретарь США выразил надежду, что на переговорах будет присутствовать Украина. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году принял законопроект, исключающий возможность переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Позже, в 2024 году украинский глава заявил, что государство может начать мирные переговоры. Он добавил, что подготовит документы о разрешении вопросов с видением Киева на эту ситуацию, после он будет передан России. Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил, что стамбульские договоренности могут лечь в основу нового мирного процесса между странами. Ранее Украина отказалась от них. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция Путина насчет переговоров искажается на Западе.