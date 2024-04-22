Зеленский допустил переговоры с РФ на фоне провала ВСУ: как менялась позиция по этому вопросу

Зеленский допустил проведение мирных переговоров с РФ на саммите в Швейцарии

22 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Зеленский в апреле 2024 года впервые заговорил о возможности проведения мирных переговоров с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о провале ВСУ на фронте. По его словам, взятие ВС РФ Авдеевки в ДНР стало реальным успехом. В связи с подобными событиями позиция президента Украины Владимира Зеленского изменилась и он допустил старт мирных переговоров с РФ. URA.RU приводит информацию о том, как менялась позиция Киева по вопросу дипломатии с Россией. Переговоры с Россией Начиная с первой недели конфликта Москвы и Киева, Владимир Зеленский делал вид, что готов к переговорам с Россией, призывая к дипломатическому решению. Однако с течением времени его позиция изменилась: осенью 2022 года был принят закон, исключающий возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Это решение подчеркивает жесткую линию Киева в отношении диалога с Москвой, несмотря на изначальную открытость к переговорам. Вопрос мобилизации Глава Украины изначально критиковал идею мобилизации, считая ее несовместимой с европейскими ценностями. Однако уже в первые дни спецоперации в стране был объявлен всеобщий призыв на фронт. Подобное решение отразило давление обстоятельств и потребность в укреплении оборонительной способности Украины в условиях военного конфликта. Так, летом 2022 года в СМИ появились сообщения, что ВСУ насильно мобилизуют мирных жителей. В свою очередь, украинский парламент предложил призывать на службу женщин и пенсионеров. Отношение к национализму Зеленский изначально отрицал наличие националистических настроений в стране и подчеркивал свое еврейское происхождение как аргумент против поддержки национализма. Тем не менее, позже он выразил благодарность националистическим формированиям и поддержал решения, способствующие изменению восприятия исторической памяти. Например, Зеленский публиковал фотографии боевиков страны в одежде с нацистской символикой. Он принял решение о выходе из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, а Верховная Рада предложила вовсе отменить на Украине празднование 1 Мая, 8 Марта и Дня Победы. Изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией Украина предложила «формулу мира», которая будет обсуждаться на саммите в Швейцарии с 15 по 16 июня. Этот мирный план включает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск из зоны СВО. Позже, в марте 2024 года, Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу до достижения этой цели. По его словам, Киеву не нужно будет «возвращать» территории военным путем в случае, если западные страны устроят «торговую блокаду» России, что, в свою очередь, склонит Москву к началу переговоров. Глава Украины предположил, что потеря контроля Россией над территориями, освобожденными после 2022 года, может повлиять на международное сообщество. Также Зеленский в интервью PBS подчеркивал, что страна открыта к переговорам, но только с теми сторонами, которые искренне заинтересованы в мире. Он утверждал, что текущая позиция России, согласно разведданным и информации от США, не предполагает желания идти на уступки или начинать диалог. Международная поддержка и перспективы мирного урегулирования Зеленский последовательно заявляет о нежелании России заканчивать конфликт, что делает мирные переговоры проблематичными. Однако сообщения о возможных мирных дискуссиях с участием западных стран указывают на продолжающийся поиск компромиссных решений, несмотря на официальную риторику. Так, Зеленский в апреле 2024 года впервые заговорил о возможности участия РФ в обсуждении «мирного плана» по украинскому конфликту. Однако с условием его утверждения на саммите в Швейцарии. Позже украинский глава заявил, что страна подготовит пакет документов, в которых будут отражены разрешения всех вопросов по ситуации с видением киевской стороны. Его передадут России и обсудят все пункты на мирной конференции в Швейцарии. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между странами начнутся только тогда, когда Украина примет нынешнее положение вещей. К этому относится нахождение Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации. Он также добавил, что Путин не раз подтверждал свою готовность к диалогу с Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил о провале ВСУ на фронте. По его словам, взятие ВС РФ Авдеевки в ДНР стало реальным успехом. В связи с подобными событиями позиция президента Украины Владимира Зеленского изменилась и он допустил старт мирных переговоров с РФ. URA.RU приводит информацию о том, как менялась позиция Киева по вопросу дипломатии с Россией. Начиная с первой недели конфликта Москвы и Киева, Владимир Зеленский делал вид, что готов к переговорам с Россией, призывая к дипломатическому решению. Однако с течением времени его позиция изменилась: осенью 2022 года был принят закон, исключающий возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Это решение подчеркивает жесткую линию Киева в отношении диалога с Москвой, несмотря на изначальную открытость к переговорам. Глава Украины изначально критиковал идею мобилизации, считая ее несовместимой с европейскими ценностями. Однако уже в первые дни спецоперации в стране был объявлен всеобщий призыв на фронт. Подобное решение отразило давление обстоятельств и потребность в укреплении оборонительной способности Украины в условиях военного конфликта. Так, летом 2022 года в СМИ появились сообщения, что ВСУ насильно мобилизуют мирных жителей. В свою очередь, украинский парламент предложил призывать на службу женщин и пенсионеров. Зеленский изначально отрицал наличие националистических настроений в стране и подчеркивал свое еврейское происхождение как аргумент против поддержки национализма. Тем не менее, позже он выразил благодарность националистическим формированиям и поддержал решения, способствующие изменению восприятия исторической памяти. Например, Зеленский публиковал фотографии боевиков страны в одежде с нацистской символикой. Он принял решение о выходе из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, а Верховная Рада предложила вовсе отменить на Украине празднование 1 Мая, 8 Марта и Дня Победы. Украина предложила «формулу мира», которая будет обсуждаться на саммите в Швейцарии с 15 по 16 июня. Этот мирный план включает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск из зоны СВО. Позже, в марте 2024 года, Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу до достижения этой цели. По его словам, Киеву не нужно будет «возвращать» территории военным путем в случае, если западные страны устроят «торговую блокаду» России, что, в свою очередь, склонит Москву к началу переговоров. Глава Украины предположил, что потеря контроля Россией над территориями, освобожденными после 2022 года, может повлиять на международное сообщество. Также Зеленский в интервью PBS подчеркивал, что страна открыта к переговорам, но только с теми сторонами, которые искренне заинтересованы в мире. Он утверждал, что текущая позиция России, согласно разведданным и информации от США, не предполагает желания идти на уступки или начинать диалог. Зеленский последовательно заявляет о нежелании России заканчивать конфликт, что делает мирные переговоры проблематичными. Однако сообщения о возможных мирных дискуссиях с участием западных стран указывают на продолжающийся поиск компромиссных решений, несмотря на официальную риторику. Так, Зеленский в апреле 2024 года впервые заговорил о возможности участия РФ в обсуждении «мирного плана» по украинскому конфликту. Однако с условием его утверждения на саммите в Швейцарии. Позже украинский глава заявил, что страна подготовит пакет документов, в которых будут отражены разрешения всех вопросов по ситуации с видением киевской стороны. Его передадут России и обсудят все пункты на мирной конференции в Швейцарии. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между странами начнутся только тогда, когда Украина примет нынешнее положение вещей. К этому относится нахождение Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации. Он также добавил, что Путин не раз подтверждал свою готовность к диалогу с Киевом.