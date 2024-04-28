Рядом с погибшим в VIP-поселке под Екатеринбургом бизнесменом обнаружили карабин

Близкие рассказали о долгах и депрессии у погибшего акционера УБРиР Скубакова

29 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Скубаков увлекался оружием: на него было записано несколько единиц Фото: Илья Московец © URA.RU Появилась предварительная информация об обстоятельствах гибели акционера «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), совладельца компаний «СВ-Металл-Групп» и «ПКФ „Орис“» Сергея Скубакова. Как стало известно URA.RU, тело Скубакова обнаружили на территории его загородного дома в элитном поселке Карасьеозерский-2 (Екатеринбург) вечером 27 апреля. «У него было огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал карабин „Блейзер“», — поделился источник агентства в силовой среде. По его словам, записки при Скубакове не было. При этом семья рассказала правоохранителям, что он имел долги (насколько большие, неизвестно) и несколько недель пребывал в депрессивном состоянии. О гибели Скубакова URA.RU сообщило днем 28 апреля. Вот как трагедию комментировали в УБРиР: «По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка». Супруга бизнесмена отказалась общаться с корреспондентом. В региональное управление СК направлен вопрос по теме. Ответ ожидается. В состав учредителей «СВ-Металл-Групп» Скубаков вошел в сентябре 2018 года. Компания, занимающаяся заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома и отходов цветных металлов и поставками металлопроката, в 2023 году заработала 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн). Долю (51%) в «ПКФ „Орис“» (производитель меди) Скубаков приобрел в 2022-м. По итогам 2023-го года предприятие показало прибыль в 1,8 млн рублей. Ранее Скубаков также был в числе совладельцев ООО «Капитал», базы отдыха «Дальний Кордон» (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО «ЭС ДИ Джи» (Челябинск). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилась предварительная информация об обстоятельствах гибели акционера «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), совладельца компаний «СВ-Металл-Групп» и «ПКФ „Орис“» Сергея Скубакова. Как стало известно URA.RU, тело Скубакова обнаружили на территории его загородного дома в элитном поселке Карасьеозерский-2 (Екатеринбург) вечером 27 апреля. «У него было огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал карабин „Блейзер“», — поделился источник агентства в силовой среде. По его словам, записки при Скубакове не было. При этом семья рассказала правоохранителям, что он имел долги (насколько большие, неизвестно) и несколько недель пребывал в депрессивном состоянии. О гибели Скубакова URA.RU сообщило днем 28 апреля. Вот как трагедию комментировали в УБРиР: «По нашим данным, причины смерти связаны с личными обстоятельствами, не относящимися к деятельности банка». Супруга бизнесмена отказалась общаться с корреспондентом. В региональное управление СК направлен вопрос по теме. Ответ ожидается. В состав учредителей «СВ-Металл-Групп» Скубаков вошел в сентябре 2018 года. Компания, занимающаяся заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома и отходов цветных металлов и поставками металлопроката, в 2023 году заработала 70 миллионов рублей (в 2022-м было 178,9 млн). Долю (51%) в «ПКФ „Орис“» (производитель меди) Скубаков приобрел в 2022-м. По итогам 2023-го года предприятие показало прибыль в 1,8 млн рублей. Ранее Скубаков также был в числе совладельцев ООО «Капитал», базы отдыха «Дальний Кордон» (офисы обеих компаний — в Екатеринбурге) и ООО «ЭС ДИ Джи» (Челябинск).