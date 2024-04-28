28 апреля 2024

В Тюменских деревнях появились временные противопожарные посты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган. Нижняя Утятка., пожарная машина, спасатели, паводок, дорога
Они появились в пяти деревнях Тюменской области, расположенных в зоне подтопления Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства.

«Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра.

Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять.

Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменской области случился пожар в пойме реки Тобол. Возгорание тушили 12 пожарных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства. «Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра. Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменской области случился пожар в пойме реки Тобол. Возгорание тушили 12 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...