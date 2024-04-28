В Тюменских деревнях появились временные противопожарные посты

29 апреля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Они появились в пяти деревнях Тюменской области, расположенных в зоне подтопления Фото: Елена Мальцева © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства. «Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра. Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменской области случился пожар в пойме реки Тобол. Возгорание тушили 12 пожарных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства. «Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра. Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменской области случился пожар в пойме реки Тобол. Возгорание тушили 12 пожарных.