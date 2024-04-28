В Тюменских деревнях появились временные противопожарные посты

В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства.
«Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра.
Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять.
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В пяти деревнях Тюменской области власти организовали временные посты противопожарной службы. Они расположены в населенных пунктах в зоне подтопления, сообщает инфоцентр правительства. «Пять временных постов противопожарной службы Тюменской области организованы в населенных пунктах в зоне подтопления. в деревнях Рагозина, Орловка и Кошкарагай, в Упоровском районе — в деревне Орловка, в Абатском районе — в деревне Ефимова», — рассказали telegram-канале инфоцентра. Также в Тюменской области развернуты временные посты федеральной противопожарной службы МЧС России. Их на данный момент девять. Ранее URA.RU cообщало, что в Тюменской области случился пожар в пойме реки Тобол. Возгорание тушили 12 пожарных.