26 апреля 2024

В Тюменской области в пойме реки начался пожар. Фото

В Тюменской области в пойме реки произошел пожар
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Во время тушения было задействовано три единицы техники Фото:

В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона.

«Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении.

С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.

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В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона. «Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении. С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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