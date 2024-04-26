В Тюменской области в пойме реки начался пожар. Фото

В Тюменской области в пойме реки произошел пожар

27 апреля 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Во время тушения было задействовано три единицы техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона. «Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении. С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой. Фото: telegram-канал » АНО «ИИЦ » Ялуторовская жизнь».» Фото: telegram-канал » АНО «ИИЦ » Ялуторовская жизнь».» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона. «Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении. С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.