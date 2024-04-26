В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона.
«Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении.
С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.
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В Тюменской области произошел пожар в пойме реки Тобол. Огонь тушили 12 пожарных. Об этом сообщил информцентр региона. «Пожар сухой растительности оперативно ликвидирован в пойме реки Тобол. С огнем боролись 12 пожарных Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано три единицы техники», — указано в сообщении. С 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Во время этого периода запрещено посещать леса, жечь костры, а также использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя посещать леса, разжигать костры и жечь мусор, а также пользоваться пиротехникой.