Запрет на продажу алкоголя в Курганской области сократили до одного дня

В Курганской области сократили срок запрета на продажу алкоголя с трех до одного дня — 9 мая. Соответствующие изменения внесены в приказ департамента экономического развития региона 29 апреля.
«Внести в приказ департамента экономического развития Курганской области от 27 апреля 2024 года №165 ОД следующие изменения: слова „С 9 мая по 12 мая“ заменить словами „с 9 мая“.», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Запрет продажи алкоголя установлен в регионе во всех торговых организациях за исключением розничной продажи в общепите. Ранее в некоторых муниципальных округах Курганской области и в Кургане власти вводили запрет на продажу алкоголя из-за ЧС с паводком с 11 по 21 апреля.
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В Курганской области сократили срок запрета на продажу алкоголя с трех до одного дня — 9 мая. Соответствующие изменения внесены в приказ департамента экономического развития региона 29 апреля. «Внести в приказ департамента экономического развития Курганской области от 27 апреля 2024 года №165 ОД следующие изменения: слова „С 9 мая по 12 мая“ заменить словами „с 9 мая“.», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Запрет продажи алкоголя установлен в регионе во всех торговых организациях за исключением розничной продажи в общепите. Ранее в некоторых муниципальных округах Курганской области и в Кургане власти вводили запрет на продажу алкоголя из-за ЧС с паводком с 11 по 21 апреля.