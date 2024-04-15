Несмотря на запрет губернатора алкоголь в Кургане продается свободно. Видео

Магазины и алкосети Кургана игнорируют «сухой закон» в городе

15 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Алкоголь удалось купить в трех магазинах Кургана, несмотря на запрет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС с паводком с 11 по 21 апреля. Корреспондент URA.RU проверил соблюдение запрета на продажу алкоголя в Кургане и обнаружил нарушения. В популярной сети «Светлое и темное» алкоголь продавался без ограничений, несмотря на действующий запрет. Также, несмотря на запрет, напитки продавались и в других магазинах города. «Без лишних вопросов продали алкогольный напиток в стеклянной таре в „Светлое и темное“. Также в очереди было несколько человек днем за разливным пивом, которые тоже без проблем приобрели его», — отметил журналист URA.RU, указывая на то, что в магазине не было информации о запрете и продажи осуществлялись, как в обычные дни. Несмотря на некоторые попытки информирования о запрете, как это было замечено в маленьких магазинах одного из районов города, продажа алкоголя, в том числе и крепкого, продолжается. Даже в местах с соответствующими надписями алкогольная продукция оказывается доступной для покупателей, но покупателей сразу просят убрать в сумку или пакет «горячительные» напитки. Также не были замечены рядом с нарушителями и сотрудники полиции. «Ощущение, что на каждом углу можно купить, из пяти магазинов в трех был куплен алкоголь. В остальных также сказали, что продадут, если нужно», — отмечает корреспондент. Редакция URA.RU направила запрос в УМВД по Курганской области для уточнения информации о том, имеют ли право на реализацию алкогольной продукции данные магазины в связи с запретом. В ведомстве сообщили, что ответят, когда им даст пояснения профильная служба. Позже УМВД опубликовали релиз. Корреспондент также обратился по номеру телефона сети магазинов «Светлое и темное». Там сообщили, что информацией о продаже алкоголя во время запрета не располагают, так как это линия для покупателей, а номеров руководителей нет. Также журналистом был направлен письменный запрос в официальную группу сети в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане запрет на продажу алкоголя, установленный приказом департамента экономического развития региона, продлен до 21 апреля. На данный момент известно о 19 случаях незаконной продажи алкоголя, зафиксированных полицией. При этом отмечалось, что реализация возможна при оказании услуг общественного питания. Сейчас в регионе введен режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся актуальная информация в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых муниципальных округах Курганской области власти ввели запрет на продажу алкоголя из-за ЧС с паводком с 11 по 21 апреля. Корреспондент URA.RU проверил соблюдение запрета на продажу алкоголя в Кургане и обнаружил нарушения. В популярной сети «Светлое и темное» алкоголь продавался без ограничений, несмотря на действующий запрет. Также, несмотря на запрет, напитки продавались и в других магазинах города. «Без лишних вопросов продали алкогольный напиток в стеклянной таре в „Светлое и темное“. Также в очереди было несколько человек днем за разливным пивом, которые тоже без проблем приобрели его», — отметил журналист URA.RU, указывая на то, что в магазине не было информации о запрете и продажи осуществлялись, как в обычные дни. Несмотря на некоторые попытки информирования о запрете, как это было замечено в маленьких магазинах одного из районов города, продажа алкоголя, в том числе и крепкого, продолжается. Даже в местах с соответствующими надписями алкогольная продукция оказывается доступной для покупателей, но покупателей сразу просят убрать в сумку или пакет «горячительные» напитки. Также не были замечены рядом с нарушителями и сотрудники полиции. «Ощущение, что на каждом углу можно купить, из пяти магазинов в трех был куплен алкоголь. В остальных также сказали, что продадут, если нужно», — отмечает корреспондент. Редакция URA.RU направила запрос в УМВД по Курганской области для уточнения информации о том, имеют ли право на реализацию алкогольной продукции данные магазины в связи с запретом. В ведомстве сообщили, что ответят, когда им даст пояснения профильная служба. Позже УМВД опубликовали релиз. Корреспондент также обратился по номеру телефона сети магазинов «Светлое и темное». Там сообщили, что информацией о продаже алкоголя во время запрета не располагают, так как это линия для покупателей, а номеров руководителей нет. Также журналистом был направлен письменный запрос в официальную группу сети в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Кургане запрет на продажу алкоголя, установленный приказом департамента экономического развития региона, продлен до 21 апреля. На данный момент известно о 19 случаях незаконной продажи алкоголя, зафиксированных полицией. При этом отмечалось, что реализация возможна при оказании услуг общественного питания. Сейчас в регионе введен режим ЧС. Причиной стало рекордное наводнение в регионе. Вся актуальная информация в онлайн-трансляции агентства.