Пермский Политех раскрыл зарплаты ушедшего ректора и нового руководителя вуза

Зарплата бывшего и. о. ректора Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолия Ташкинова в 2023 году составила в среднем 820,9 тысяч рублей. За год она выросла более, чем на 125 тысяч рублей. Информация о среднемесячной зарплате руководства вуза за минувший год представлена на сайте университета.
Новый ректор университета Антон Петроченков, до назначения занимавший должность проректора по образовательной деятельности ПНИПУ, получал в среднем 896,8 тысяч рублей в месяц. Среднемесячная зарплата президента вуза Василия Петрова за год выросла почти в два раза и составила 864,5 тысячи рублей.
В 2022 году среднемесячная зарплата Петроченкова составляла 380,7 тысяч рублей, а Петрова — 459,1 тысячи рублей. URA.RU рассказывало, что покинувший Пермский Политех Ташкинов занимал первое место по уровню заработной платы среди руководителей вузов Прикамья. Он возглавлял Пермский Политех с 2011 года.
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Зарплата бывшего и. о. ректора Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолия Ташкинова в 2023 году составила в среднем 820,9 тысяч рублей. За год она выросла более, чем на 125 тысяч рублей. Информация о среднемесячной зарплате руководства вуза за минувший год представлена на сайте университета. Новый ректор университета Антон Петроченков, до назначения занимавший должность проректора по образовательной деятельности ПНИПУ, получал в среднем 896,8 тысяч рублей в месяц. Среднемесячная зарплата президента вуза Василия Петрова за год выросла почти в два раза и составила 864,5 тысячи рублей. В 2022 году среднемесячная зарплата Петроченкова составляла 380,7 тысяч рублей, а Петрова — 459,1 тысячи рублей. URA.RU рассказывало, что покинувший Пермский Политех Ташкинов занимал первое место по уровню заработной платы среди руководителей вузов Прикамья. Он возглавлял Пермский Политех с 2011 года.