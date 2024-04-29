Baza: тамбовские цыгане хотели сдать в металлолом беспилотник

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Борис Рожин отметил, что дрон был найден в лесу (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена.

Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале, отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области.

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В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена. Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале, отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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