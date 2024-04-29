Baza: тамбовские цыгане хотели сдать в металлолом беспилотник

29 апреля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Борис Рожин отметил, что дрон был найден в лесу (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена. Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале , отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена. Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале, отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области.