Baza: тамбовские цыгане хотели сдать в металлолом беспилотник

В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена.
Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале, отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области.
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В Тамбовской области цыгане привезли на металлолом беспилотник. На место приехала полиция. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Вчера сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда получили такой жирный подгон от местной цыганской диаспоры. Где был найден дрон, сейчас выясняет полиция», — говорится в материале. Принадлежность беспилотника России или Украине точно не установлена. Военкор Борис Рожин отмечает, что дрон все же принадлежит украинской стороне. В нем была взрывчатка, а беспилотник найден в лесу. Об этом он написал в своем telegram-канале, отмечая, что ситуация произошла в Воронежской области.