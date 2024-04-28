28 апреля 2024

ДПС организовала реверсивное движение на участке дороги в ЯНАО

Реверсивное движение организовано на дороге Пангоды — Новый Уренгой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
На участке Пангоды — Новый Уренгой началось движение Фото:

Сотрудники ДПС открыли реверсивное движение на участке дороги Пангоды — Новый Уренгой. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Водители простояли в пробке большую часть дня. Движению мешали метель, плохая видимость. Ситуацию осложнило ДТП.

«На участке Пангоды — Новый Уренгой организовано реверсивное движение», — сообщает источник. Многочасовая пробка образовалась из-за сложных погодных условий: движению мешали метель, плохая видимость. В ДТП попали четыре машины, которые сотрудники ДПС вывезли на эвакуаторе.

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Сотрудники ДПС открыли реверсивное движение на участке дороги Пангоды — Новый Уренгой. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Водители простояли в пробке большую часть дня. Движению мешали метель, плохая видимость. Ситуацию осложнило ДТП. «На участке Пангоды — Новый Уренгой организовано реверсивное движение», — сообщает источник. Многочасовая пробка образовалась из-за сложных погодных условий: движению мешали метель, плохая видимость. В ДТП попали четыре машины, которые сотрудники ДПС вывезли на эвакуаторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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