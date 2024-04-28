ДПС организовала реверсивное движение на участке дороги в ЯНАО

Реверсивное движение организовано на дороге Пангоды — Новый Уренгой

29 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

На участке Пангоды — Новый Уренгой началось движение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники ДПС открыли реверсивное движение на участке дороги Пангоды — Новый Уренгой. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Водители простояли в пробке большую часть дня. Движению мешали метель, плохая видимость. Ситуацию осложнило ДТП. «На участке Пангоды — Новый Уренгой организовано реверсивное движение», — сообщает источник. Многочасовая пробка образовалась из-за сложных погодных условий: движению мешали метель, плохая видимость. В ДТП попали четыре машины, которые сотрудники ДПС вывезли на эвакуаторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ДПС открыли реверсивное движение на участке дороги Пангоды — Новый Уренгой. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала». Водители простояли в пробке большую часть дня. Движению мешали метель, плохая видимость. Ситуацию осложнило ДТП. «На участке Пангоды — Новый Уренгой организовано реверсивное движение», — сообщает источник. Многочасовая пробка образовалась из-за сложных погодных условий: движению мешали метель, плохая видимость. В ДТП попали четыре машины, которые сотрудники ДПС вывезли на эвакуаторе.