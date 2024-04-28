28 апреля 2024
27 апреля 2024

На дороге Пангоды — Новый Уренгой из-за снегопада и ДТП застряли 40 машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
В аварию попали четыре машины, образовалась пробка Фото:
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Удар снежной стихии по центральной части ЯНАО

Почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка. На дороге бушует метель, видимость крайне низкая. О ситуации на участке трассы сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Автоинспекторы пытаются освободить дорогу с помощью эвакуатора.

«Почти 40 автомобилей попали в пробку из-за ДТП на дороге Пангоды-Новый Уренгой. В аварию там попали четыре машины. Образовался затор. Ситуация осложняется непогодой: на дороге бушует сильная метель, видимость — около двух метров», — говорится в сообщении.

Как уточняет источник, на трассе в пробке стоят 15 грузовиков и больше 20 легковых авто. Затор длится уже около трех часов. Автоинспекторы пытаются освободить дорогу от пострадавших в ДТП машин с помощью эвакуатора.

Ранее сообщалось, что на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.

В аварию на трассе Пангоды — Новый Уренгой попали четыре машины
В аварию на трассе Пангоды — Новый Уренгой попали четыре машины

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Почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка. На дороге бушует метель, видимость крайне низкая. О ситуации на участке трассы сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Автоинспекторы пытаются освободить дорогу с помощью эвакуатора. «Почти 40 автомобилей попали в пробку из-за ДТП на дороге Пангоды-Новый Уренгой. В аварию там попали четыре машины. Образовался затор. Ситуация осложняется непогодой: на дороге бушует сильная метель, видимость — около двух метров», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, на трассе в пробке стоят 15 грузовиков и больше 20 легковых авто. Затор длится уже около трех часов. Автоинспекторы пытаются освободить дорогу от пострадавших в ДТП машин с помощью эвакуатора. Ранее сообщалось, что на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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