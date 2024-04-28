Почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка. На дороге бушует метель, видимость крайне низкая. О ситуации на участке трассы сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Автоинспекторы пытаются освободить дорогу с помощью эвакуатора.
«Почти 40 автомобилей попали в пробку из-за ДТП на дороге Пангоды-Новый Уренгой. В аварию там попали четыре машины. Образовался затор. Ситуация осложняется непогодой: на дороге бушует сильная метель, видимость — около двух метров», — говорится в сообщении.
Как уточняет источник, на трассе в пробке стоят 15 грузовиков и больше 20 легковых авто. Затор длится уже около трех часов. Автоинспекторы пытаются освободить дорогу от пострадавших в ДТП машин с помощью эвакуатора.
Ранее сообщалось, что на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.
В аварию на трассе Пангоды — Новый Уренгой попали четыре машины
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Почти сорок грузовиков и автомобилей стоят в пробке из-за метели и ДТП на участке дороги Пангоды-Новый Уренгой. В аварию попали четыре машины, образовалась пробка. На дороге бушует метель, видимость крайне низкая. О ситуации на участке трассы сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Автоинспекторы пытаются освободить дорогу с помощью эвакуатора. «Почти 40 автомобилей попали в пробку из-за ДТП на дороге Пангоды-Новый Уренгой. В аварию там попали четыре машины. Образовался затор. Ситуация осложняется непогодой: на дороге бушует сильная метель, видимость — около двух метров», — говорится в сообщении. Как уточняет источник, на трассе в пробке стоят 15 грузовиков и больше 20 легковых авто. Затор длится уже около трех часов. Автоинспекторы пытаются освободить дорогу от пострадавших в ДТП машин с помощью эвакуатора. Ранее сообщалось, что на трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. ДСП выставило два поста. На участке дороги Новый Уренгой — Пангоды автоинспекция перекрыла движение автотранспорта. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.