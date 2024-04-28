28 апреля 2024

В Свердловской области подросток спас тонущего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, купание запрещено, баржа, городской пруд, отдых, лодки
МЧС напоминает о мерах безопасности на водоемах Фото:

В Североуральске (Свердловская область) сестра с младшим братом гуляли по берегу реки Вагран и мальчик упал в воду. На крики о помощи откликнулся подросток, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

«В Североуральске произошло происшествие на водном объекте. Сестра и ее младший брат гуляли вблизи реки Вагран и мальчик упал в реку. На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребенка из воды и передал сотрудникам медицинской службы», — сказано в посте в официальном telegram-канале.

Все обошлось, и ребенку не потребовалась помощь прибывших на место спасателей. В МЧС напоминают родителям, что в праздники следует усилить контроль за детьми.

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В Североуральске (Свердловская область) сестра с младшим братом гуляли по берегу реки Вагран и мальчик упал в воду. На крики о помощи откликнулся подросток, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «В Североуральске произошло происшествие на водном объекте. Сестра и ее младший брат гуляли вблизи реки Вагран и мальчик упал в реку. На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребенка из воды и передал сотрудникам медицинской службы», — сказано в посте в официальном telegram-канале. Все обошлось, и ребенку не потребовалась помощь прибывших на место спасателей. В МЧС напоминают родителям, что в праздники следует усилить контроль за детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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