В Свердловской области подросток спас тонущего ребенка

29 апреля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

МЧС напоминает о мерах безопасности на водоемах Фото: Илья Московец © URA.RU В Североуральске (Свердловская область) сестра с младшим братом гуляли по берегу реки Вагран и мальчик упал в воду. На крики о помощи откликнулся подросток, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «В Североуральске произошло происшествие на водном объекте. Сестра и ее младший брат гуляли вблизи реки Вагран и мальчик упал в реку. На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребенка из воды и передал сотрудникам медицинской службы», — сказано в посте в официальном telegram-канале. Все обошлось, и ребенку не потребовалась помощь прибывших на место спасателей. В МЧС напоминают родителям, что в праздники следует усилить контроль за детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Североуральске (Свердловская область) сестра с младшим братом гуляли по берегу реки Вагран и мальчик упал в воду. На крики о помощи откликнулся подросток, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «В Североуральске произошло происшествие на водном объекте. Сестра и ее младший брат гуляли вблизи реки Вагран и мальчик упал в реку. На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребенка из воды и передал сотрудникам медицинской службы», — сказано в посте в официальном telegram-канале. Все обошлось, и ребенку не потребовалась помощь прибывших на место спасателей. В МЧС напоминают родителям, что в праздники следует усилить контроль за детьми.