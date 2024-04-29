Великий вторник в 2024 году: что можно и нельзя делать во второй день Страстной седмицы

Во вторник 30 апреля нужно избавляться от старых вещей и купить продукты к Пасхе

30 апреля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

В этот день Иисус в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Великий вторник в 2024 году приходится на 30 апреля и является важной частью Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этот день вспоминают последнюю проповедь Иисуса Христа и его притчи, сказанные в Иерусалимском храме. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели. История и суть праздника В Великий вторник Иисус Христос учил людей в Иерусалимском храме, рассказывая притчи. Он рассказал две притчи: притчу о талантах и притчу о десяти девах. В первой повествуется о том, как человек раздал трем своим рабам деньги, называемые талантами. Двое рабов смогли увеличить свой капитал, а третий закопал свой талант в землю. Вторая притча описана в Евангелии от Матфея, она учит тому, что необходимости реализовывать таланты дарованные Господом. Суть этого праздника в том, что людям всегда нужно быть готовыми к встрече с Богом, поэтому следует вести себя милосердно и благочестиво, то есть духовно бодрствовать. А также пользоваться своими талантами, которые посланы Богом. Что можно делать Вся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе, и в Великий вторник следует избавляться от старых вещей, нужно навести дома уборку, помыть шкафы и постирать вещи. Также можно купить продукты к Пасхе. Самое важное — помогать ближним, в Великий вторник нужно совершать благие поступки, день следует провести с семьей за чтением Евангелии. Помимо всего в этот день можно работать или завершить свои старые дела. Если требуется, то можно починить одежду Фото: Анна Майорова © URA.RU Что нельзя делать Великий вторник является частью Великого поста, поэтому в диете нет никаких послаблений. В пищу нельзя употреблять только мед, масло и хлеб. Кроме того, в этот день нельзя ходить в гости и принимать гостей, петь, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь. Танцевать тоже нельзя в этот день Фото: Роман Наумов © URA.RU Приметы Считается, что одежда купленная в этот день долго вам прослужит. Если в этот день умыть скотину снегом, то она не будет болеть целый год. Можно ожидать хороший урожай грибов, если в Великий вторник пройдет дождь или будет сырая погода. Но есть и плохие приметы, грязная скатерть на столе в этот день сулит неудачный год. Умыв скотину снегом, можно не переживать за ее болезни весь год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великий вторник в 2024 году приходится на 30 апреля и является важной частью Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этот день вспоминают последнюю проповедь Иисуса Христа и его притчи, сказанные в Иерусалимском храме. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели. В Великий вторник Иисус Христос учил людей в Иерусалимском храме, рассказывая притчи. Он рассказал две притчи: притчу о талантах и притчу о десяти девах. В первой повествуется о том, как человек раздал трем своим рабам деньги, называемые талантами. Двое рабов смогли увеличить свой капитал, а третий закопал свой талант в землю. Вторая притча описана в Евангелии от Матфея, она учит тому, что необходимости реализовывать таланты дарованные Господом. Суть этого праздника в том, что людям всегда нужно быть готовыми к встрече с Богом, поэтому следует вести себя милосердно и благочестиво, то есть духовно бодрствовать. А также пользоваться своими талантами, которые посланы Богом. Вся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе, и в Великий вторник следует избавляться от старых вещей, нужно навести дома уборку, помыть шкафы и постирать вещи. Также можно купить продукты к Пасхе. Самое важное — помогать ближним, в Великий вторник нужно совершать благие поступки, день следует провести с семьей за чтением Евангелии. Помимо всего в этот день можно работать или завершить свои старые дела. Великий вторник является частью Великого поста, поэтому в диете нет никаких послаблений. В пищу нельзя употреблять только мед, масло и хлеб. Кроме того, в этот день нельзя ходить в гости и принимать гостей, петь, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь. Считается, что одежда купленная в этот день долго вам прослужит. Если в этот день умыть скотину снегом, то она не будет болеть целый год. Можно ожидать хороший урожай грибов, если в Великий вторник пройдет дождь или будет сырая погода. Но есть и плохие приметы, грязная скатерть на столе в этот день сулит неудачный год.