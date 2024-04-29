29 апреля 2024

Великий вторник в 2024 году: что можно и нельзя делать во второй день Страстной седмицы

Во вторник 30 апреля нужно избавляться от старых вещей и купить продукты к Пасхе
© Служба новостей «URA.RU»
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В этот день Иисус в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме Фото:

Великий вторник в 2024 году приходится на 30 апреля и является важной частью Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этот день вспоминают последнюю проповедь Иисуса Христа и его притчи, сказанные в Иерусалимском храме. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели.

История и суть праздника

В Великий вторник Иисус Христос учил людей в Иерусалимском храме, рассказывая притчи. Он рассказал две притчи: притчу о талантах и притчу о десяти девах. В первой повествуется о том, как человек раздал трем своим рабам деньги, называемые талантами. Двое рабов смогли увеличить свой капитал, а третий закопал свой талант в землю. Вторая притча описана в Евангелии от Матфея, она учит тому, что необходимости реализовывать таланты дарованные Господом. Суть этого праздника в том, что людям всегда нужно быть готовыми к встрече с Богом, поэтому следует вести себя милосердно и благочестиво, то есть духовно бодрствовать. А также пользоваться своими талантами, которые посланы Богом.

Что можно делать

Вся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе, и в Великий вторник следует избавляться от старых вещей, нужно навести дома уборку, помыть шкафы и постирать вещи. Также можно купить продукты к Пасхе. Самое важное — помогать ближним, в Великий вторник нужно совершать благие поступки, день следует провести с семьей за чтением Евангелии. Помимо всего в этот день можно работать или завершить свои старые дела.

Празднование Дня народов Среднего Урала в парке "Таганская слобода". Екатеринбург
Если требуется, то можно починить одежду
Фото:

Что нельзя делать

Великий вторник является частью Великого поста, поэтому в диете нет никаких послаблений. В пищу нельзя употреблять только мед, масло и хлеб. Кроме того, в этот день нельзя ходить в гости и принимать гостей, петь, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь.

Презентация исторической приключенческой игры "Смута 1612". 4 апреля 2024. Нижний Новгород
Танцевать тоже нельзя в этот день
Фото:

Приметы

Считается, что одежда купленная в этот день долго вам прослужит. Если в этот день умыть скотину снегом, то она не будет болеть целый год. Можно ожидать хороший урожай грибов, если в Великий вторник пройдет дождь или будет сырая погода. Но есть и плохие приметы, грязная скатерть на столе в этот день сулит неудачный год.

День уральского поля 2018. Чебаркульский район, Челябинская область
Умыв скотину снегом, можно не переживать за ее болезни весь год
Фото:

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Великий вторник в 2024 году приходится на 30 апреля и является важной частью Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этот день вспоминают последнюю проповедь Иисуса Христа и его притчи, сказанные в Иерусалимском храме. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели. В Великий вторник Иисус Христос учил людей в Иерусалимском храме, рассказывая притчи. Он рассказал две притчи: притчу о талантах и притчу о десяти девах. В первой повествуется о том, как человек раздал трем своим рабам деньги, называемые талантами. Двое рабов смогли увеличить свой капитал, а третий закопал свой талант в землю. Вторая притча описана в Евангелии от Матфея, она учит тому, что необходимости реализовывать таланты дарованные Господом. Суть этого праздника в том, что людям всегда нужно быть готовыми к встрече с Богом, поэтому следует вести себя милосердно и благочестиво, то есть духовно бодрствовать. А также пользоваться своими талантами, которые посланы Богом. Вся Страстная неделя считается временем подготовки к Пасхе, и в Великий вторник следует избавляться от старых вещей, нужно навести дома уборку, помыть шкафы и постирать вещи. Также можно купить продукты к Пасхе. Самое важное — помогать ближним, в Великий вторник нужно совершать благие поступки, день следует провести с семьей за чтением Евангелии. Помимо всего в этот день можно работать или завершить свои старые дела. Великий вторник является частью Великого поста, поэтому в диете нет никаких послаблений. В пищу нельзя употреблять только мед, масло и хлеб. Кроме того, в этот день нельзя ходить в гости и принимать гостей, петь, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь. Считается, что одежда купленная в этот день долго вам прослужит. Если в этот день умыть скотину снегом, то она не будет болеть целый год. Можно ожидать хороший урожай грибов, если в Великий вторник пройдет дождь или будет сырая погода. Но есть и плохие приметы, грязная скатерть на столе в этот день сулит неудачный год.
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