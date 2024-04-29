29 апреля 2024

Торговое судно в Красном море получило повреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, танкер, иртыш, грузовое судно, навигация, нефтеналивное судно
Атакованное в Красном море торговое судно получило повреждения Фото:

В Красном море атаковано торговое судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что, несмотря на полученные повреждения продолжает путь по плану.

«Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети Х. Там отметили, что никто из членов экипажа не пострадал.

Хуситы регулярно атакуют торговые судна в Красном море. С начала конфликта между Израилем и ХАМАС они всерьез взялись за проходящие в акватории корабли. Накануне они атаковали нефтяной танкер Andromeda Star, напоминает RT.

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В Красном море атаковано торговое судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что, несмотря на полученные повреждения продолжает путь по плану. «Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети Х. Там отметили, что никто из членов экипажа не пострадал. Хуситы регулярно атакуют торговые судна в Красном море. С начала конфликта между Израилем и ХАМАС они всерьез взялись за проходящие в акватории корабли. Накануне они атаковали нефтяной танкер Andromeda Star, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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