Торговое судно в Красном море получило повреждения

В Красном море атаковано торговое судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что, несмотря на полученные повреждения продолжает путь по плану.
«Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети Х. Там отметили, что никто из членов экипажа не пострадал.
Хуситы регулярно атакуют торговые судна в Красном море. С начала конфликта между Израилем и ХАМАС они всерьез взялись за проходящие в акватории корабли. Накануне они атаковали нефтяной танкер Andromeda Star, напоминает RT.
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