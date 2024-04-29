Торговое судно в Красном море получило повреждения

30 апреля 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Атакованное в Красном море торговое судно получило повреждения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Красном море атаковано торговое судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что, несмотря на полученные повреждения продолжает путь по плану. «Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети Х. Там отметили, что никто из членов экипажа не пострадал. Хуситы регулярно атакуют торговые судна в Красном море. С начала конфликта между Израилем и ХАМАС они всерьез взялись за проходящие в акватории корабли. Накануне они атаковали нефтяной танкер Andromeda Star, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красном море атаковано торговое судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что, несмотря на полученные повреждения продолжает путь по плану. «Судно получило повреждения, судно и команда в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети Х. Там отметили, что никто из членов экипажа не пострадал. Хуситы регулярно атакуют торговые судна в Красном море. С начала конфликта между Израилем и ХАМАС они всерьез взялись за проходящие в акватории корабли. Накануне они атаковали нефтяной танкер Andromeda Star, напоминает RT.