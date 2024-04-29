29 апреля 2024

Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Ермак выразил надежду на укрепление двустороннего соглашения по безопасности Фото:

Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса Зеленского. Там уточнили, что стороны обсудили проект соглашения.

Накануне Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах помощи ВСУ на следующие десять лет, напоминает RT. При этом в госдепе заявили, что США надеются на переговоры с Россией по Украине. Там выразили надежду, что диалог пройдет по Уставу ООН. В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу.

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Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса Зеленского. Там уточнили, что стороны обсудили проект соглашения. Накануне Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах помощи ВСУ на следующие десять лет, напоминает RT. При этом в госдепе заявили, что США надеются на переговоры с Россией по Украине. Там выразили надежду, что диалог пройдет по Уставу ООН. В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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