Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности

Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса Зеленского. Там уточнили, что стороны обсудили проект соглашения.
Накануне Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах помощи ВСУ на следующие десять лет, напоминает RT. При этом в госдепе заявили, что США надеются на переговоры с Россией по Украине. Там выразили надежду, что диалог пройдет по Уставу ООН. В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва еще в 2022 году подтверждала готовность
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