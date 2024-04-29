Украина провела третий раунд переговоров с США по соглашению о безопасности

30 апреля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Ермак выразил надежду на укрепление двустороннего соглашения по безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса Зеленского. Там уточнили, что стороны обсудили проект соглашения. Накануне Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах помощи ВСУ на следующие десять лет, напоминает RT. При этом в госдепе заявили, что США надеются на переговоры с Россией по Украине. Там выразили надежду, что диалог пройдет по Уставу ООН. В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев и Вашингтон провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. «Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте офиса Зеленского. Там уточнили, что стороны обсудили проект соглашения. Накануне Зеленский заявил, что Украина и США ведут переговоры об объемах помощи ВСУ на следующие десять лет, напоминает RT. При этом в госдепе заявили, что США надеются на переговоры с Россией по Украине. Там выразили надежду, что диалог пройдет по Уставу ООН. В ответ на это в МИД РФ сообщили, что Москва еще в 2022 году подтверждала готовность к конструктивному диалогу.