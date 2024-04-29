Названы породы собак, предрасположенные к раку

Animals Health: порода собаки русский черный терьер чаще страдает онкологией

30 апреля 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

Меньше всех заболеванию подвержены чихуахуа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Испанские ученые выявили породы собак, наиболее подверженные онкологическим заболеваниям. Исследование охватило более 50 тысяч случаев злокачественных опухолей у четвероногих. Данные приводятся порталом «ВИЖ» со ссылкой на данные исследования Animal’s Health. «По информации экспертов, онкология сегодня является одной из распространенных причин гибели собак и составляет порядка 27% собак различных пород и возрастов в мире. Установлено, что самки чаще подвержены раку, чем самцы. А пик развития этого заболевания чаще всего приходится на 11-летний возраст собак», — сообщает портал Animal’s Health. В ходе исследования установлено, что определенные породы собак, такие как русский черный терьер, филд-спаниель и аргентинский дог, демонстрируют повышенную частоту определенных типов рака. Также отмечено, что северные охотничьи породы имеют самый высокий уровень заболеваемости онкологией, в то время как у чихуахуа этот показатель самый низкий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Испанские ученые выявили породы собак, наиболее подверженные онкологическим заболеваниям. Исследование охватило более 50 тысяч случаев злокачественных опухолей у четвероногих. Данные приводятся порталом «ВИЖ» со ссылкой на данные исследования Animal’s Health. «По информации экспертов, онкология сегодня является одной из распространенных причин гибели собак и составляет порядка 27% собак различных пород и возрастов в мире. Установлено, что самки чаще подвержены раку, чем самцы. А пик развития этого заболевания чаще всего приходится на 11-летний возраст собак», — сообщает портал Animal’s Health. В ходе исследования установлено, что определенные породы собак, такие как русский черный терьер, филд-спаниель и аргентинский дог, демонстрируют повышенную частоту определенных типов рака. Также отмечено, что северные охотничьи породы имеют самый высокий уровень заболеваемости онкологией, в то время как у чихуахуа этот показатель самый низкий.