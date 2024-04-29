Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в telegram-канале. По предварительным данным, ВСУ применили для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS.
Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, передает RT, ссылаясь на Инфоцентр. Движение транспорта по мосту возобновили только через 45 минут с перекрытия.
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В ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в telegram-канале. По предварительным данным, ВСУ применили для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, передает RT, ссылаясь на Инфоцентр. Движение транспорта по мосту возобновили только через 45 минут с перекрытия.