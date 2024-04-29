29 апреля 2024

Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

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Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в telegram-канале. По предварительным данным, ВСУ применили для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, передает RT, ссылаясь на Инфоцентр. Движение транспорта по мосту возобновили только через 45 минут с перекрытия.

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В ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать территорию Крыма ракетами большой дальности ATACMS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в telegram-канале. По предварительным данным, ВСУ применили для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS. Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта, передает RT, ссылаясь на Инфоцентр. Движение транспорта по мосту возобновили только через 45 минут с перекрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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