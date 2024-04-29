29 апреля 2024

От Екатеринбурга отступают холода и начинаются дожди

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Клипарт. Магнитогорск, термометр, зима, квартира, холод
Температура на майские праздники не будет высокой Фото:

Воздушная масса над Екатеринбургом постепенно прогревается, а холода отступают, 30 апреля в городе будет местами облачно, ветрено и дождливо. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге 30 апреля ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер западный северо-западный от двух до семи метров в секунду», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +11 до +13 градусов. На неделе температура будет снижаться, а большое количество осадков ожидается в ночь на первое мая.

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Воздушная масса над Екатеринбургом постепенно прогревается, а холода отступают, 30 апреля в городе будет местами облачно, ветрено и дождливо. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 30 апреля ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер западный северо-западный от двух до семи метров в секунду», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +11 до +13 градусов. На неделе температура будет снижаться, а большое количество осадков ожидается в ночь на первое мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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