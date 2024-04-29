От Екатеринбурга отступают холода и начинаются дожди

Воздушная масса над Екатеринбургом постепенно прогревается, а холода отступают, 30 апреля в городе будет местами облачно, ветрено и дождливо. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге 30 апреля ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер западный северо-западный от двух до семи метров в секунду», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +11 до +13 градусов. На неделе температура будет снижаться, а большое количество осадков ожидается в ночь на первое мая.
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