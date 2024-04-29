От Екатеринбурга отступают холода и начинаются дожди

30 апреля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Температура на майские праздники не будет высокой Фото: Илья Московец © URA.RU Воздушная масса над Екатеринбургом постепенно прогревается, а холода отступают, 30 апреля в городе будет местами облачно, ветрено и дождливо. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 30 апреля ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер западный северо-западный от двух до семи метров в секунду», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +11 до +13 градусов. На неделе температура будет снижаться, а большое количество осадков ожидается в ночь на первое мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воздушная масса над Екатеринбургом постепенно прогревается, а холода отступают, 30 апреля в городе будет местами облачно, ветрено и дождливо. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге 30 апреля ожидается переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь, ветер западный северо-западный от двух до семи метров в секунду», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем от +11 до +13 градусов. На неделе температура будет снижаться, а большое количество осадков ожидается в ночь на первое мая.