Что делать, если заставляют работать в майские праздники

Адвокат Лапина: работа в праздники — повод обратиться в суд

30 апреля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Ольга Лапина сообщила, что нужно предоставить все имеющиеся доказательства в иске для суда Фото: Александр Елизаров © URA.RU В случае, если работодатель настаивает на том, чтобы вы работали в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, важно проверить наличие соответствующих положений в вашем трудовом или коллективном договоре. Отсутствие таких положений свидетельствует о нарушении трудового законодательства со стороны работодателя. Об этом заявила адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина. «Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путем диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию за работу в праздники», — заявила Лапина в беседе с « Газетой.ru ». Если конфликт не удается разрешить мирным путем и работодатель настаивает на своем, то, возможно, стоит обратиться в суд. Новость по теме Майские праздники 2024: как отдыхаем и сколько дней будем работать Лапина подчеркнула, что при подготовке иска в случае незаконного наложения прогула работодателем, важно составить его правильно. Определение требований включает установление факта нарушения трудовых прав работников и законодательства. Далее необходимо обосновать требование, указав на противоправность прогула согласно соответствующим статьям трудового законодательства или коллективного договора. По словам адвоката, необходимо также предоставить все имеющиеся доказательства: письменные уведомления, распоряжения, а также свидетельские показания, корреспонденцию и прочее. Она посоветовала перед подачей иска проконсультироваться с адвокатом или специалистом в области трудового права для составления правильного документа и разработки оптимальной стратегии защиты своих прав. Первомайские праздники продлятся четыре дня: с 28 апреля по 1 мая. До этого была шестидневная рабочая неделя. Также выходные будут 8 и 9 мая. Они связаны с Днем Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае, если работодатель настаивает на том, чтобы вы работали в праздничные дни без предоставления соответствующей компенсации, важно проверить наличие соответствующих положений в вашем трудовом или коллективном договоре. Отсутствие таких положений свидетельствует о нарушении трудового законодательства со стороны работодателя. Об этом заявила адвокат Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов и партнеры» Ольга Лапина. «Прежде чем прибегать к судебным мерам, рекомендуется попытаться решить проблему путем диалога с работодателем. Возможно, вам удастся договориться о компромиссе или получить законную компенсацию за работу в праздники», — заявила Лапина в беседе с «Газетой.ru». Если конфликт не удается разрешить мирным путем и работодатель настаивает на своем, то, возможно, стоит обратиться в суд. Лапина подчеркнула, что при подготовке иска в случае незаконного наложения прогула работодателем, важно составить его правильно. Определение требований включает установление факта нарушения трудовых прав работников и законодательства. Далее необходимо обосновать требование, указав на противоправность прогула согласно соответствующим статьям трудового законодательства или коллективного договора. По словам адвоката, необходимо также предоставить все имеющиеся доказательства: письменные уведомления, распоряжения, а также свидетельские показания, корреспонденцию и прочее. Она посоветовала перед подачей иска проконсультироваться с адвокатом или специалистом в области трудового права для составления правильного документа и разработки оптимальной стратегии защиты своих прав. Первомайские праздники продлятся четыре дня: с 28 апреля по 1 мая. До этого была шестидневная рабочая неделя. Также выходные будут 8 и 9 мая. Они связаны с Днем Победы.