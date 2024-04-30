В Приморском крае задержанный за сотрудничество с организацией, управляемой украинским Минобороны, признал свою вину. Об этом сообщили УФСБ России по Приморскому краю.
«В своем преступлении раскаиваюсь постностью. Его признаю и готов сотрудничать со следствием», — заявил обвиняемый. Кадры с признанием мужчины предоставило УФСБ региона РИА Новости.
Ранее житель Приморского края был задержан за тайное общение с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
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