Житель Приморья признался ФСБ в связях с украинскими националистами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Задержан приморец, способствовавший украинской стороне Фото:

В Приморском крае задержанный за сотрудничество с организацией, управляемой украинским Минобороны, признал свою вину. Об этом сообщили УФСБ России по Приморскому краю.

«В своем преступлении раскаиваюсь постностью. Его признаю и готов сотрудничать со следствием», — заявил обвиняемый. Кадры с признанием мужчины предоставило УФСБ региона РИА Новости.

Ранее житель Приморского края был задержан за тайное общение с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае задержанный за сотрудничество с организацией, управляемой украинским Минобороны, признал свою вину. Об этом сообщили УФСБ России по Приморскому краю. «В своем преступлении раскаиваюсь постностью. Его признаю и готов сотрудничать со следствием», — заявил обвиняемый. Кадры с признанием мужчины предоставило УФСБ региона РИА Новости. Ранее житель Приморского края был задержан за тайное общение с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...