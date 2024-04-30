Житель Приморья признался ФСБ в связях с украинскими националистами. Видео

30 апреля 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Задержан приморец, способствовавший украинской стороне Фото: Илья Московец © URA.RU В Приморском крае задержанный за сотрудничество с организацией, управляемой украинским Минобороны, признал свою вину. Об этом сообщили УФСБ России по Приморскому краю. «В своем преступлении раскаиваюсь постностью. Его признаю и готов сотрудничать со следствием», — заявил обвиняемый. Кадры с признанием мужчины предоставило УФСБ региона РИА Новости. Ранее житель Приморского края был задержан за тайное общение с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приморском крае задержанный за сотрудничество с организацией, управляемой украинским Минобороны, признал свою вину. Об этом сообщили УФСБ России по Приморскому краю. «В своем преступлении раскаиваюсь постностью. Его признаю и готов сотрудничать со следствием», — заявил обвиняемый. Кадры с признанием мужчины предоставило УФСБ региона РИА Новости. Ранее житель Приморского края был задержан за тайное общение с националистами. Он предлагал им свою помощь в действиях против безопасности РФ. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».