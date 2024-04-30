Задержан экс-глава МВД Казахстана за беспорядки в 2022 году

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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
В 2022 году в Казахстане прошли массовые беспорядки из-за цен на газ Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане правоохранительные органы задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Высокопоставленный силовик проходит по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года.

«29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан», — указано в сообщении генпрокуратуры. Задержание произошло в рамках расследования дела о массовых беспорядках. Никаких деталей в ведомстве не назвали, поскольку в уголовном деле имеются сведения о гостайне.

2 января 2022 года в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Протесты переросли в массовые беспорядки, грабежи и мародерство. Правительство было отправлено в отставку. В стране вводили режим ЧП и впервые в истории были задействованы миротворцы ОДКБ для восстановления порядка.

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В Казахстане правоохранительные органы задержали бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Высокопоставленный силовик проходит по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. «29 апреля за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Ерлан», — указано в сообщении генпрокуратуры. Задержание произошло в рамках расследования дела о массовых беспорядках. Никаких деталей в ведомстве не назвали, поскольку в уголовном деле имеются сведения о гостайне. 2 января 2022 года в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Протесты переросли в массовые беспорядки, грабежи и мародерство. Правительство было отправлено в отставку. В стране вводили режим ЧП и впервые в истории были задействованы миротворцы ОДКБ для восстановления порядка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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