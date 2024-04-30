Найдены утерянные тома братьев Гримм со сказами, которые еще никто не читал

30 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Найдены тома из личной коллекции Якоба и Вильгельма Гримм Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Польской университетской библиотеке в Познани найдены 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм. В книгах присутствуют рукописные заметки авторов. Об этом сообщил Daily Mail. «Как отмечают исследователи, эти записи ценны для исследования наследия братьев Гримм, поскольку могут дать представление об их методе работы и выборе тем», — говорится в газете . Там же отметили, что на анализ каждой книги учеными из польского университета Адама Мицкевича было потрачено шесть месяцев. Они пытались найти серию, которая, как считалось, была уничтожена во время Второй мировой. По мнению польских ученых, найденные тома могут внести существенный вклад в развитие современных исследований деятельности писателей. Также это может дать надежду, что в коллекции писателей появятся и другие предметы, которые ранее считались утерянными, из частной библиотеки братьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польской университетской библиотеке в Познани найдены 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм. В книгах присутствуют рукописные заметки авторов. Об этом сообщил Daily Mail. «Как отмечают исследователи, эти записи ценны для исследования наследия братьев Гримм, поскольку могут дать представление об их методе работы и выборе тем», — говорится в газете. Там же отметили, что на анализ каждой книги учеными из польского университета Адама Мицкевича было потрачено шесть месяцев. Они пытались найти серию, которая, как считалось, была уничтожена во время Второй мировой. По мнению польских ученых, найденные тома могут внести существенный вклад в развитие современных исследований деятельности писателей. Также это может дать надежду, что в коллекции писателей появятся и другие предметы, которые ранее считались утерянными, из частной библиотеки братьев.