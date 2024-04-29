Власти ХМАО дали прогноз по лесным пожарам

Лесам ХМАО пожары не угрожают

30 апреля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Лесам ХМАО пожары не угрожают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югре по предварительным данным лесопожарная ситуация будет спокойной. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО в своем telegram-канале. «В Югре, по предварительны данным, лесопожарная ситуация в лесах будет спокойной. По данным на 09:00 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет», — сообщает Депнедра в tg-канале. С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано семь ландшафтных и один лесной пожар. Все они произошли по вине местного населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Югре по предварительным данным лесопожарная ситуация будет спокойной. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО в своем telegram-канале. «В Югре, по предварительны данным, лесопожарная ситуация в лесах будет спокойной. По данным на 09:00 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет», — сообщает Депнедра в tg-канале. С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано семь ландшафтных и один лесной пожар. Все они произошли по вине местного населения.