29 апреля 2024
28 апреля 2024

Власти ХМАО дали прогноз по лесным пожарам

Лесам ХМАО пожары не угрожают
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Лесам ХМАО пожары не угрожают Фото:

В Югре по предварительным данным лесопожарная ситуация будет спокойной. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО в своем telegram-канале.

«В Югре, по предварительны данным, лесопожарная ситуация в лесах будет спокойной. По данным на 09:00 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет», — сообщает Депнедра в tg-канале.

С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано семь ландшафтных и один лесной пожар. Все они произошли по вине местного населения.

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В Югре по предварительным данным лесопожарная ситуация будет спокойной. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО в своем telegram-канале. «В Югре, по предварительны данным, лесопожарная ситуация в лесах будет спокойной. По данным на 09:00 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет», — сообщает Депнедра в tg-канале. С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано семь ландшафтных и один лесной пожар. Все они произошли по вине местного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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