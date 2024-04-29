Власти ХМАО дали прогноз по лесным пожарам

Лесам ХМАО пожары не угрожают
В Югре по предварительным данным лесопожарная ситуация будет спокойной. Об этом сообщает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО в своем telegram-канале.
«В Югре, по предварительны данным, лесопожарная ситуация в лесах будет спокойной. По данным на 09:00 30 апреля, действующих природных возгораний в регионе нет», — сообщает Депнедра в tg-канале.
С начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано семь ландшафтных и один лесной пожар. Все они произошли по вине местного населения.
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