Бастрыкин поручил представить доклад по делу о стрельбе по пермским девочкам

30 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Мужчина стрелял по девочкам из страйкбольной винтовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о происшествии на детской площадке в Чайковском Пермского края. Там мужчина из страйкбольной винтовки стрелял по играющим во дворе девочкам. Дети получили травмы, а подозреваемый был задержан. «Вечером 27 апреля 2024 года находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский. Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, произвел выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек 10 и 9 лет. В результате им причинены травмы. Возбуждено уголовное дело, глава СУ СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обе девочки находятся на амбулаторном лечении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о происшествии на детской площадке в Чайковском Пермского края. Там мужчина из страйкбольной винтовки стрелял по играющим во дворе девочкам. Дети получили травмы, а подозреваемый был задержан. «Вечером 27 апреля 2024 года находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский. Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, произвел выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек 10 и 9 лет. В результате им причинены травмы. Возбуждено уголовное дело, глава СУ СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обе девочки находятся на амбулаторном лечении.