29 апреля 2024
28 апреля 2024

Бастрыкин поручил представить доклад по делу о стрельбе по пермским девочкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина стрелял по девочкам из страйкбольной винтовки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о происшествии на детской площадке в Чайковском Пермского края. Там мужчина из страйкбольной винтовки стрелял по играющим во дворе девочкам. Дети получили травмы, а подозреваемый был задержан.

«Вечером 27 апреля 2024 года находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский. Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, произвел выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек 10 и 9 лет. В результате им причинены травмы. Возбуждено уголовное дело, глава СУ СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обе девочки находятся на амбулаторном лечении.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о происшествии на детской площадке в Чайковском Пермского края. Там мужчина из страйкбольной винтовки стрелял по играющим во дворе девочкам. Дети получили травмы, а подозреваемый был задержан. «Вечером 27 апреля 2024 года находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский. Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, произвел выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек 10 и 9 лет. В результате им причинены травмы. Возбуждено уголовное дело, глава СУ СК РФ Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе расследования», — сообщил telegram-канал Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обе девочки находятся на амбулаторном лечении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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