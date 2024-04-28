Жителя Чайковского, стрелявшего в девочек из страйкбольного ружья, арестовали

Житель города Чайковского Пермского края, стрелявший в двух девочек из страйкбольной винтовки, водворен в СИЗО. Об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал в суде следователь следственного отдела по городу Чайковский СУ СК по Прикамью. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте регионального управления СК. Подозреваемый будет находиться под стражей до 28 июня.
Инцидент произошел вечером 27 апреля. Чайковец несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, игравших на детской площадке. Горожанину не понравилось, что дети вели себя шумно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ход его расследования находится на контроле краевой прокуратуры.
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Житель города Чайковского Пермского края, стрелявший в двух девочек из страйкбольной винтовки, водворен в СИЗО. Об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал в суде следователь следственного отдела по городу Чайковский СУ СК по Прикамью. Об этом сообщается на сайте ведомства. «По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте регионального управления СК. Подозреваемый будет находиться под стражей до 28 июня. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Чайковец несколько раз выстрелил из страйкбольной винтовки в двух девочек десяти и девяти лет, игравших на детской площадке. Горожанину не понравилось, что дети вели себя шумно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ход его расследования находится на контроле краевой прокуратуры.