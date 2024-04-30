Стало известно о состоянии экс-адвоката Ефремова, который был ранен в зоне СВО

«Известия»: жизни экс-адвоката Ефремова сейчас ничего не угрожает
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ направили дрон-камикадзе на группу российских бойцов с Пашаевым Фото:

Жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ничего не угрожает. Об этом сообщила его жена Алена Пашаева.

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«Сейчас он в нормальном состоянии, жизни ничего не угрожает», — отметила она. Также Пашаева заявила, что жизненно важные органы мужа не были задеты. Ее слова передают «Известия».

Ранее стало известно, что Эльман Пашаев был ранен в зоне СВО. Группу российских бойцов с экс-адвокатом атаковали ВСУ дроном-камикадзе в районе Угледара, передает «Национальная служба новостей».

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Жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ничего не угрожает. Об этом сообщила его жена Алена Пашаева. «Сейчас он в нормальном состоянии, жизни ничего не угрожает», — отметила она. Также Пашаева заявила, что жизненно важные органы мужа не были задеты. Ее слова передают «Известия». Ранее стало известно, что Эльман Пашаев был ранен в зоне СВО. Группу российских бойцов с экс-адвокатом атаковали ВСУ дроном-камикадзе в районе Угледара, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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