Стало известно о состоянии экс-адвоката Ефремова, который был ранен в зоне СВО

ВСУ направили дрон-камикадзе на группу российских бойцов с Пашаевым
Жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ничего не угрожает. Об этом сообщила его жена Алена Пашаева.
«Сейчас он в нормальном состоянии, жизни ничего не угрожает», — отметила она. Также Пашаева заявила, что жизненно важные органы мужа не были задеты. Ее слова передают «Известия».
Ранее стало известно, что Эльман Пашаев был ранен в зоне СВО. Группу российских бойцов с экс-адвокатом атаковали ВСУ дроном-камикадзе в районе Угледара, передает «Национальная служба новостей».
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